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美食佳餚，從來都是葡萄酒活動的聚焦之處，因為自古以來，人們便習慣以酒佐餐，到了現代，更有不少人嘗試以人類舌頭和科學分析，解構哪一些酒菜配對的秘密。酒菜配對，未必一定要有複雜理論支持，簡單如隨便把最喜歡的菜式配合曾經喝過覺得好的酒配搭，效果可能已經很滿足。而且對於普羅消費者和食客，要透徹理解酒菜配背後的原因，也許過於沉重，最理想方法莫過於親自嘗味，記住大概的配對，下次可以照辦煮碗，或試試以其他菜式或酒品配合，看看是否對口味，從而發掘出喜歡與否，或再仔細點思考配和不配的地方在哪，是非常好玩的實驗。我有不少酒友和學生，正是這類的熱心「實驗人員」，只要前提是好玩好吃好喝，已經很享受，假如發現到某些配搭是絕配，食物與酒的味道同時得到提升，還要得到同伴認同讚賞，那份滿足感實非筆墨所能形容。

嘗試各類型酒菜配，是我的工作，過往經常要為機構、私人團體、學生們設計酒單菜單，過程充滿樂趣，也有挑戰。眾多國家的美酒，個人認為意大利及德國酒的葡萄酒，還有日本清酒（Japanese sake）的配菜親和度相當強，因此有朋友邀約共進飯餐，卻未知菜式詳情，我都喜歡帶備上述幾個地方的美酒赴會，貪其穩陣指數夠高。

貴為全球釀酒最多國家之一的意大利，堪稱是個美食之國，他們的飲食文化令世界各地老饕折服，難怪意大利餐廳在世界各地均大受歡迎。然而意大利酒並非只適合配搭意式美食，更能跟世界各地菜餚匹配。意國美酒甜度多，除卻大部分市面常見的乾身（Dry）紅白酒之外，亦有為數不少的半甜及甜酒供選擇，方便用作配搭各國菜式。

日前我參與本地酒商屈臣氏酒窖Watson's Wine於富臨飯店阿一鮑魚舉辦的意大利葡萄酒午宴，邊喝意大利紅白佳釀，同時品嘗了多道精美菜式，度過了一個愜意豐足的下午。其中我最欣賞是「百花燒釀雞翼」與西西里島Etna的Frank Cornelissen “Susucaru ®” Terre Siciliane Rosato IGP 2020粉紅酒的配搭，香口雞翼中釀了剁碎蝦肉，菜餚本身已經自帶鮮味，再飲用這瓶酸度充足，果味及香料氣息豐盈的粉紅酒，絕對是極致享受。另一個極佳配對是「大澳蝦膏燒腩排」，非常惹味的一道菜，被安排配以皮埃蒙特（Piedmont）的Ceretto Rocche di Castiglione Barolo DOCG 2018，適度的絲絨質地丹寧把充滿鹹香與油脂口感緊緊擁抱，多個味道融合，飽足感滿滿！







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