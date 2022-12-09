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縱使現代的科學已經非常先進，不少講求養生的人，還是認為最好跟隨季節的天氣變化，而調適生活習慣。以我們歷史悠久的傳統中醫概念看，由於春溫、夏熱、秋涼、冬寒，氣候有所變化，因此衍生出春生、夏長、秋收及冬藏的規律對萬物的調養法則，方能避免被病邪入侵，達至健康長壽的終極目標。

對崇尚自然的農夫而言，葡萄園孕育著樹藤，是豐盛的生命載體，其生長節奏亦應跟隨四時變化。在寒冬之時，莊園氣溫明顯下降，秋收已然早早完成，莊園工作人員通常於採摘葡萄後把藤枝修剪整理（Pruning），然後就讓葡萄樹好好趁冬天休養生息（Winter Dormancy），跟上文所說的冬藏養生道理差不多。位處北半球的葡萄園，冬藏時間一般為十二月至三月，南半球的則是七月至九月份。此時葡萄樹會把養分及碳水化合物儲備等保留在藤枝、樹幹和根部之中，靜待時機，到適當之時便蓄勢待發。春天回暖，藤樹便會再次萌芽，重啟另一個生長周期。不過，這並非代表冬天的莊園沒事幹。

莊園在入冬前的修剪藤枝工作相當重要，因為修剪的方法及技術，會直接影響下一季度的葡萄樹的樹冠形狀、果實產量以致葡萄質素。一般情況下，修剪的工作都是依靠人手，並依據莊園管理法小心進行。此外，工人會在冬天期間檢查土壤及灌溉狀況，確保不會有積水，並謹慎監察土壤疏水、微生物健康、吸氧等是否足夠，或評核是否需要改變，以適應來年天氣環境。

樹藤跟某部分動物差不多，於寒冬之時會進入休眠狀態。然而葡萄樹要休養生息，還看溫度會跌到有多低，因為抵冷能力視乎品種而定，歐洲品種相比美洲的禦寒力較弱，假如溫度跌至零下25度或以下，葡萄樹有可能會被冷壞，甚至枯萎至死。可是雖然美洲品種普遍抵冷較佳，釀酒質素則較歐洲略為遜色。

座落於會有嚴峻冬天的葡萄園為了保護樹藤，免得葡萄受到寒冷天氣冷壞，會選擇種植能抵禦低溫的葡萄品種，或寧斥龐大資源進行葡萄藤埋土工程（Vine Burial），把整株葡萄樹埋於泥土之中，保溫保命。嚴寒產區例如中國寧夏、新疆、美國的五指湖（Finger Lakes）、德國、加拿大等地的莊園，均會按需要於冬天前進行埋土，把葡萄藤樹修剪後適度屈曲，再運用拖拉機在藤樹間來回多次，確保泥土把藤樹全部收藏後，到翌年春天才翻土，讓葡萄樹重見天日後，才可萌芽生長。每個產區的埋土準則不一樣，但通常產區冬天溫度會持續低於零下十七度或以下，莊園均會以埋土處理葡萄樹，以免出現損失。







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