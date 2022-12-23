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聖誕乃普天同慶的日子，最美妙的莫過於在假期與良朋相聚，一起把酒言歡，共享佳餚。在現代的香港聖誕節，人們特別喜歡吃自助餐、中餐、打邊爐、盆菜，然而西方國家家庭多習慣在家烹調用膳，跟最親密的家人朋友一起共進豐富晚餐，其中最傳統菜餚就是火雞。



在現代人眼中，相比起其他飛禽菜式，火雞肉質未必是最佳，那麼為何火雞在西方國家的感恩節或聖誕節此類重要日子成為主菜？坊間最流通的講法是，因為火雞在寒冬期間生長得剛好，而十六世紀的時任英國國王亨利八世正是「伯樂」，把當時被視為充滿異國風情的雀鳥引入英國，放上餐桌，代替更不好味的孔雀。因為得到帝皇的加持，而且火雞體積大，端上桌時體面十足，就這樣，火雞成了歐洲貴族及富人於聖誕期間餐桌上的鳳凰。



在往後的多個世紀，火雞總是一直在歐洲上流社會聖誕餐單菜式佔一席位，然而要成為聖誕美食主角，還是要感謝一個人，就是十九世紀的大作家查理斯狄更斯（Charles Dickens）。狄更斯對火雞味道情有獨鍾，喜愛程度讓他把火雞寫進自己的小說作品之中，於是富豪間於聖誕節日期間烹調享用火雞更見普及。到了上世紀二戰後，農場飼養火雞技術日益改善，火雞價錢大眾化起來，平民百姓間得以購買火雞，西方人士於冬天大節期間進食火雞的風氣愈來愈盛，直到今天。



火雞脂肪含量比其他飛禽類少很多，肉質相對韌，烹調不當的話會容易變乾，且美味與否很靠廚師加入的醬汁或餡料，但整體味道不算太搶鏡，故此配酒頗輕鬆，建議考慮酸度高但丹寧適中的葡萄酒，因為火雞味道不濃，油脂低，酒體太壯、過多丹寧、酒精太高的，統統都會將之壓下去，肉味會顯得失色，假如火雞醬汁帶鹹，甚或會釋出苦澀感。愛喝白酒的可嘗試以曾歷木桶陳年的霞多麗（Chardonnay），法國布根地（Bourgogne）或美國加州索羅馬（Sonoma）的均可，另外南非的木桶處理白詩南（Chenin Blanc）亦屬理想之選。至於紅酒方面，我的個人私心推介是法國薄酒萊村級酒（Beajolais Cru），豐盈果香，配以中量而絲般柔滑的丹寧，跟火雞的肉味正好匹配。



此外，法國盧瓦爾河谷（Loire Valley）Bourgueil冠名產區紅酒同是不俗的搭配酒，雖然對本港市場或算冷門，但論性價比和談論度，絕對不比著名大產區遜色。



衷心祝各位聖誕佳節美滿愉快！











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