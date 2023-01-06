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早前有新聞報導，指近日有考古團隊於土耳其中部城市阿札諾伊（Azanoi），成功挖掘出有兩千年歷史的古希臘神像雕塑，其中包括酒神狄俄尼索斯（Dionysus）及愛慾之神厄洛斯（Eros）。這座古城阿札諾伊位處愛琴海附近，歷史相當悠久，曾經是羅馬帝國時期一個貿易樞紐，而此次古希臘神像出土，被認為是考古及歷史學重大發現，亦可以想像，希臘諸神於古時的文化影響有多大。

人有愛慾，是與生俱來的本能，而數千年前已有的葡萄酒文化，顯示了人的酒性，當然也不容忽視。古希臘神話故事裏的神明，其性情行為都猶如我們人間的凡夫俗子一樣，有能力有缺點，更有適合自己的崗位。狄俄尼索斯是葡萄酒、布施、歡樂、派對、狂喜、農業種植、豐收及戲劇之神，與之相對應的古羅馬酒神正是巴克斯（Bacchus）。根據最大路的講法，狄俄尼索斯由多情到處留種的宙斯（Zeus）所出，母親是宙斯出軌對象底比斯（Thebes）公主塞墨勒（Semele），兩者相愛。可惜後來因為塞墨勒抵不住生性多疑的醋埕天后赫拉（Hera）慫恿，要求宙斯現真身，以證真愛，最終被宙斯的雷火燒死，害得仍在母親肚中的狄俄尼索斯尚未足月，就要被宙斯救出再育成人，故此狄俄尼索斯名字亦有出生兩次的意味。

狄俄尼索斯可謂是古希臘人對慾望、歡愉的象徵，雖然其神明哲學有教導和保佑人們種植葡萄和釀酒，卻忽略告誡人們狂歡縱慾飲酒的後果，充分顯示人類對慾望的追求，經常罔顧後果。作為神話故事，實在有一定的警世訊息。

除了著名的希臘狄俄尼索斯與羅馬巴克斯之外，其他地域亦有關於酒神的神話故事。北歐神話當中，酒神就是奧丁（Odin），他不獨是北歐神話中至高無上的眾神之父，是戰神，有智慧、謀略、勝利、詩詞歌賦的象徵，更是北歐神話的酒「代表」，以酒為糧食，非常愛喝葡萄酒。由於維京人身處的都是苦冷之地，要種植出葡萄釀成醇酒非常艱難，因此神話故事中的奧丁，為了酒會不顧一切地率領將士們去戰鬥甚至是掠奪土地和美酒，因為酒對維京人的意義不只飲料，更是權力霸氣的標誌，堪稱是維京將領之血液。

另一個古代神話的酒神是埃及的歐西里斯（Osiris），跟狄俄尼索斯不謀而合，都是教導人們種植和釀酒，遭遇也同樣悲慘，下次有機會再談。







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