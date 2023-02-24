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在許多葡萄牙甚或是歐洲年輕人眼中，砵酒（Port wine）好像只是家中長輩愛喝的酒類，或只是大時大節期間祖父母拿來奉客的老套甜酒，這實在是比較可惜。砵酒味美，歷史源遠流長，產地風光明媚，近代普及程度未能年輕化，也許只能怪市場競爭太大，年輕一輩根本沒有太多時間了解砵酒的美，已經被其他推廣曝光率高的酒類分散注意力了。

砵酒種類多，每款飲用方式都稍微不同，大部分的飲用溫度可以略低，飲用享受理應更佳，而市場上卻沒有太多有關如何輕鬆飲用砵酒的推廣訊息，大多都是用詞叫艱深的深度文章短片，年輕人或會誤會享受砵酒需要繁複程序，著實有點可惜。近年市面上所見，較接近年輕消費者的極其量就是罐裝Portonic雞尾酒（砵酒與通力水tonic water勾兌的雞尾酒）的推出，僅此而已。

的確，部分砵酒的飲用方法頗是講究，例如年份砵酒（Vintage Port）需時沉澱，否則飲者會喝到一口都是渣，樂趣盡失。值得留意的是，砵酒之甜並非如糖水漿般，加上個別種類曾歷長期木桶陳年，澀口丹寧早已醇化，即使是紅寶石砵酒類只花短暫時間於酒缸內陳年，但因其萃取法以溫柔為主，丹寧質地偏向和諧滑順，只要小心留意侍酒溫度，不要過高，最理想為比室溫稍低，口感便會更呈舒服適意。

釀製砵酒是匠心藝術，杜羅（Douro）酒農從種植到釀製，都花了大量時間研究學習。由於杜羅位置享有獨特內陸性氣候，日夜以致季節間溫差極大，如此條件固然可賦予葡萄風味及複雜性，卻對陳年造成非常大的困難。在以前沒有空調恆溫技術的情況下，杜羅酒莊寧把一桶桶的砵酒運送到三個多小時以外的海港城市波圖（Porto）旁的維拉諾瓦德加亞（Vila Nova de Gaia，簡稱加亞新城Gaia）。這裡夏天天氣較清涼，陽光不致過分猛烈，對儲存砵酒更佳，酒質可享有更穩定溫度，保持酒質。天氣條件以外，多個世紀前的主教稅制和航運運輸地利，令加亞新城頓變為砵酒酒倉中心。時至今日，此處、波圖及杜羅，更連體成為葡國重點發展的砵酒旅遊路線。自2001年杜羅谷成為聯合國教科文組織世界遺產後，當地旅遊業更見蓬勃。

位處於波圖及加亞新城的酒窖有完善品酒服務，亦有提供day tour給旅客，杜羅酒莊也許要好好籌劃一番，看如何把旅遊業結合砵酒文化，推廣得更好！











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