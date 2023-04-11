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香港屬於亞熱帶地區，每年春臨大地之時，雖生機處處，花開盛放，但同時也是最潮濕的回南天，春雨連綿不在話下，就連呼吸的空氣也充滿濕度。然而，最令人討厭的還數霉菌陸續出現，牆身、衣服鞋履、傢俬等無一倖免，要靠我們勤加清潔，保持環境乾爽才較舒適。

我們研習葡萄酒學的，一定知道葡萄藤在莊園遇上潮濕悶熱的環境時，有機會滋生霉菌細菌，導致葡萄樹感染病害，最終影響果實及成酒質素。葡萄樹一旦有病，專業及有規模的葡萄農當然會有對策，或兩手準備處理問題，例如是前期的選址、莊園設計、種植密度、攀爬設計、樹冠設計（Canopy Management）等階段已經計算好，然後到種植期間，農夫一般會因應情況而決定是否需要噴灑農藥。

葡萄園最常見的一種霉病是白粉病（Powdery Mildew / Oidium）。這種源自北美洲的霉病對歐洲葡萄品種比本土品種破壞力較強，一旦染上，整株藤樹的綠色部分均會遭殃，一些半透明狀有如蜘蛛網狀的真菌幼絲會開始蔓延，之後灰白色孢子出現，肉眼見到如同粉狀物體黏附著，只要有風吹過，孢子便會隨風吹走，感染即迅速傳播。由於葡萄樹感染霉菌後出現明顯粉狀，故此得名白粉病。這些真菌及白粉能抵受寒冬低溫，存活於葡萄藤表面，花期前感染的話，結果及果實產量均會大受影響，葡萄成熟期會延後。不過就算是葡萄已經成形時感染，結局也不會好，因為漿果未必能生長到理想體積，顏色將不達標。利用感染過白粉病果實釀成酒的話，果味欠奉，卻充滿著發霉、濕毛、泥地等氣息，質地偏油膩黏滯，風味大打折扣。

雖說白粉病屬霉病的一種，不過此病傳播最高季節並非最潮濕時分，而是溫暖天氣，特別在攝氏20至27度的環境下最易滋生傳播。白粉病不喜陽光，紫外線強度高有助抑制孢子發展，因此控制有度且通風的樹冠設計能預防白粉病。到了十八世紀，酒業知道了灑上硫磺、石灰與水的混合物有著控制白粉病散播，而此種植智慧更一致延續到現代，農夫們會在葡萄樹上撒上硫磺粉防止白粉病出現，近年業界亦有研發出有機噴劑，方便需要符合有機耕作酒莊使用。







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