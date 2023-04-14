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葡萄酒是配搭食物的好幫手，這是毋庸置疑的，不過，喝多了葡萄酒，也請不要忘記其他酒類的風格亦具特色，很值得我們關顧「寵幸」，用以配搭各國美食。以啤酒為例，雖然其形象隨意輕鬆又親和，然而談到配食物，當中亦有淵博學問，很值得食客注意。縱使酒菜配沒有對與錯，不過知道一些啤酒的味道元素來源和風格特色，絕對有助更易找到適合自己口味的啤酒與餐配對，這樣飲食享受馬上提升幾個level，何樂而不為？

啤酒會用上槐花（啤酒話Hops），因為槐花味帶苦澀，讓人以為一旦加入槐花，啤酒風味定必帶苦，這就很值得商榷了。首先我們要明白，釀製啤酒時加入槐花不單單是為了增添苦味，其實還可強化啤酒的花香與果香，令味道層次更豐富。而釀酒師在釀酒過程中何時加入槐花，是槐花釋出多少苦味的關鍵——愈早加入槐花，啤酒味道苦澀味會愈明顯。因此，下次到食肆落單前，請不要一聽到酒中有槐花怕苦便想要避之則吉，不妨問清楚侍應啤酒特色再作決定。

喜歡選擇喝麥芽啤酒（Malt Beer），也許是因為麥芽啤酒的酒精感低，線條較raw較粗礦，個性直率簡單，飲用時毋須過分細想，一喝而盡，非常痛快。麥芽來自大麥粒，加入釀酒過程前多會經過烤烘程序，有助增加酒味中的果仁、烤多士氣息。大麥粒於烤烘期間，糖份會焦糖化，因此麥芽啤酒口感通常略甜，且帶有一絲絲焦糖風味。我認為吃煙燻烤肉、蜜糖叉燒、焗豆等食物時，麥芽啤酒是相當理想的配搭。

市面上最常見的 Lager（貯藏啤酒）主要都是走味道清新直接的路線，基本上可配各式各樣的食品，從小食到主食均可，不過最多人喜歡的還是配對花生、煎炸食物（例如炸雞、薯條）或漢堡等充滿卡路里的香口菜式。至於近代崛起的IPA（India Pale Ale）不論在層次還是線條都相當突出，酒體豐厚，味道濃郁，槐花甘苦味明顯，適宜配搭有醬汁、辣味、肉香滿滿的菜式。燒烤、滷肉、川菜、上海菜、墨西哥、秘魯菜式均是上佳好搭檔。

充滿個性的黑啤（Stout）顏色深邃，味道濃烈，回甘特強，不過酒精度卻維持於正常水平，不致過高，口感圓潤，細緻滑溜。建議配搭烤牛、鵝肝（鵝肝醬配酸種麵包也超正！），就是朱古力或花生醬甜品類皆可。

啤酒本身就充滿風味，淨飲已經可以令人愉悅滿足，配菜與否，當然就悉隨尊便！







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