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不知不覺，夏季已經到來。在炎熱的天氣之下，近日喝酒當然也偏向喝冰鎮過的酒；要談摯愛，當然是香檳，而其餘特別喜歡喝的，還有白酒、日本清酒（Japanese Sake）和啤酒等。畢竟經過冰鎮後的酒，進口一刻，那股清涼的感覺從口腔緩緩灌入喉頭然後胃部，立馬舒緩在室外得來的「高溫症」！

上述提過的清涼酒品均各有特色，除了適合淨飲之外，其實配餐也相當理想，尤其海鮮菜式，就有不少經典的配搭。以香檳為例，fine dining中常見的配對有香檳跟蠔及魚子醬，頻繁出入機場的旅客，也許都會見過一些用香檳配魚子醬作招徠的高端食肆，可見香檳與魚子醬有多配合。由於魚子醬充滿濃郁鮮鹹風味，仔細咀嚼嘗味後，複雜的油潤滑溜感會逐漸滲出，部分優質魚子醬甚至會散發牛油、果仁等氣息，這些口感跟Brut香檳尤其配，因為Brut香檳酒乾身（Dry），其適中酒體與高酸度令酒的結構堅固又乾淨，加上香檳洋溢著因陳年而醞釀得來的酵母、餅乾、芝士、菜乾、果仁、烤麵包、乾果等味道，與同樣具備複雜性的魚子醬有互相輝映的功效。風味之外，香檳還有源源不絕的紮實氣泡把魚子醬的濃郁味道開放出來，讓無窮美味享受提升到極致。

香檳跟魚子醬是好拍檔，與生蠔的配對火花一樣精彩，然而以白酒配生蠔也是巧妙，例如波爾多（Bordeaux）的長相思（Sauvignon Blanc），跟大部分海水味濃的蠔甚是匹配。君不見蠔盤上總有檸檬放在旁給客人灑上檸檬汁，坊間傳說是這樣可以有助殺菌或甚麼把蠔的軟體收縮，實情是檸檬的酸性能帶出蠔的海水鮮味。因此，飲用渾身是酸勁的長相思乾白酒就能夠把生蠔的獨有鮮味提高，令飲食享受更佳。其他好酒選擇還有盧瓦爾河谷（Loire Valley）的密斯卡地（Muscadet）白酒，酒體更輕，味道更顯清麗，跟味道不怎麼濃郁的生蠔剛好成對。

也許部分口味較刁鑽的酒客認為一般白酒配生蠔的配對了無新意。對的，上述的其實都是classic pairing。假如已經喝厭果味豐盈的白酒或清酒配蠔的話（其實人間美食要讓人喝厭是天方夜譚！），不妨嘗試用西班牙的曼薩尼亞雪利酒（Manzanilla Sherry）、麥芽啤酒或日本威士忌配生蠔，特別是那些愛爾蘭蠔，餘韻帶有果仁味和牛奶質感的，配起來肯定讓你回味無窮！







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