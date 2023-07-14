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人工智能聊天機械人ChatGPT打從去年十一月面世後，風靡全球。當軟件程式登陸香港後，很多人包括我自己都有試玩，用後感就是有趣。找聊天機械人幫忙做天馬行空的創作，輔以個人想法，結果不俗，可是把它看成為工作工具，則仍然存疑。最初我以為聊天機械人的搜尋資料能力好比網上搜尋器，仔細看清楚後，會見到有不少資料並無真確性，有時更見識到AI的吹牛能力或會錯誤引導用家。換言之，利用AI聊天機械人所得到「聊天結果」，務必要小心Fact check核實，然後再不斷調教，方能得出較可靠的資訊。

縱然我看AI聊天機械人暫時並不能擔當一個工具，但AI會不斷學習，而且學習速度快，只要給予足夠資訊，AI便會自動生成一份有姿勢有實際的文章，供人閱讀。假如不說是AI生成文章，讀者可能以為文章作者是一名作家或專欄寫作人。故此，ChatGPT面世後，文化寫作界——包括我們業界的酒評社群中一直有熱烈議論，到底聊天機器能否取代人類，創作出精彩的讀物文章呢？

隨便往ChatGPT輸入葡萄酒莊和年份，聊天機械人都可以極速提供詳盡筆記，並附註酒莊基本背景和特色，驟眼看起來就是一篇結構工整，且有紋有路的品酒文章。不過有海外酒評人士認為，現階段說聊天機械人會取代酒評文章，還是言之尚早。畢竟酒評文章包含元素甚多，品酒筆記固然重要，產區、酒莊背景、釀酒資料等也是關鍵，但評酒論酒文章書籍最引人入勝的，是作者對產區發展、酒莊和產品的獨特見解。這是人工智能難以做到的，因為人類對飲食環境的感覺，難以有絕對理性，卻具備人類獨有的感性，偏偏這就是最能吸引同道中人，把產區酒莊產品綜合地推廣予合適讀者顧客群。問ChatGPT有甚麼葡萄酒芝士配對，它會極速提供一系列從網上搜尋回來的資料列舉；然而，於跟或其他愛吃芝士、愛品酒的人而言，卻會把自身體驗過的好壞配對分享，當中更可能出現搞笑或難忘回憶。

AI有能力把網上抄來的資訊提供，集結成文。當然人也可以一樣，只是真正有價值的品酒文章乃作者用自身知識與經歷體驗，融會貫通後寫成文章供人閱讀參考，整件事的核心基礎已然大不同。該選擇閱讀專業有心人所撰寫有溫度的葡萄酒文章，還是空洞平淡的文字？你懂的！







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