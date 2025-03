難忘方大同的雅致得體：細味《才二十三》、《回留》歌詞，悼一代音樂才子

加入最愛專欄 收藏文章

方大同的遽然逝世,教人痛心。

環顧香港樂壇,能夠以「獨立唱作人」身份Go beyond香港甚至大灣區,純以音樂(而非娛樂)影響整個華人世界的歌手,方大同絕對是為數不多的一個。

近日一直在反覆細聽他在去年底推出,也是生前最後的一張專輯《夢想家 The Dreamer》,再一次深深地為他在曲、詞、編、監以及演唱上的多才多藝而傾倒。

首先是《GF》,一首表面上是向The Godfather電影致敬的歌,但在方大同離世後再聽這首歌,彷彿聽到很多「言外之意」。

Decisions and consequence

Loyalty, betrayal

Unsavory choices

Horrors unveiled

Power without purpose

A throne in a circus

You traded your soul

For all that is worthless

This cycle of karma

Has you drowning in drama

Gasping for breath

In all of your armor

Awake in your sleep

Asleep while awake

Dreams of chivalry

Now reek of misery

Can you find your peace in the end

反觀當下的世界,各國之間爾虞我詐,權力和資源鬥爭愈演愈烈,某些國家更是戰亂頻仍。作為一個忠於自己也樂木於分享自己想法的創作人,當時還在養病中的方大同是否仍希望盡自己最後的一口氣,藉著音樂的力量,去表達自己的「反戰」與「和平」的心願?

從這首歌中,方大同不僅展現了他高超的音樂技藝,歌詞中也顯示他深厚的人文精神和宏大的世界觀(細讀方大同的歌詞,是否有點像在讀莎士比亞的十四行詩的感覺?)。由當年Bob Dylan 的《Blowin' In The Wind》、John Lennon的《Imagine》、Michael Jackson的《Heal the World》,甚至全球華人所熟悉的Beyond的《Amani》,這類「世界大同」的歌曲一直是人類生活中(尤其在患難和困頓中)最需要的精神食糧。作為一個樂迷,我們感激世上曾有方大同這樣出色的唱作人,以其驚人的生命力和創作力(試問華語樂壇史上有多少唱作人具備如此高超的中英雙語演唱和填詞能力?更別說作曲編曲監製的能力了),向世界展示了華語音樂的豐富內涵。

再看專輯中最感動人心的其中一首歌《才二十三》:



時間 等不了人

生活中 一不留神

轉個眼秒殺了

隨秒針蒸發了

樹葉 又要撒落了

花兒 就快要復活了

回想以前 沒那麼累

現在的白髮 和皺紋匹配

也是一種美

青春 是一個夢

人生 如一陣春風

不經意的飄過

境界驀然遼闊

放下那 曾經 留下那 痕跡

前方的你 別忘了自己

成長是 永遠 離別是 空懸

在千尋之外 我依然存在

方大同臨終前說,希望「以雅致得體的態度去走完生命之路。」

在這首歌中,他彷彿站在一個歷盡滄桑的「過來人」的角度出發,回望自己一生的花開花落和緣起緣滅。

難得的是,年紀輕輕的方大同竟可以遠比同年成熟的思想和腔調,創作和唱出人世萬事的「色」與「空」。

再會 我的愛 終究會釋懷

再會 的那天 我心還在

回憶把我們留了下來

《回留》

感謝方大同,感謝您為廣大樂迷留下了如此豐富的音樂遺產。

在您音樂中的那個如《紅樓夢》般雅致的精神意境,將會長留在歌迷和聽眾的心坎裡。







