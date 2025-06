從M+《畢加索──與亞洲對話》展覽，看策展人的角色

加入最愛專欄 收藏文章

「策展人」(Curator),一個在藝術界時常會出現的人物。

但問深一層,究竟策展人是做甚麼的?我相信連業界中人也不一定可以說出個所以然。

在這個 AI 彷彿「無所不能」的未來世界,若果天真的你仍然立志成為一個策展人,究竟需要甚麼資格或條件?

綜合我的多年觀察和實戰經驗,我認為最基本就是有能力把各種各樣的藝術作品有系統地掛在牆上。

所謂「有系統」,就是策展人有沒有充分理解展覽中的藝術家的背景及其作品的內涵,然後以一個條理分明和引人入勝的手法,講好一個相對完整的藝術故事。

以筆者在此專欄曾經提及的 M+《畢加索──與亞洲對話》展覽為例:在過去兩個月,相信大家都可在不同社交平台上看到一眾「苦主」觀眾對於展覽的負評和吐槽(如下圖)。值得一讚的是,M+的專業公關團隊也算反應敏捷,馬上啟動「危機管理」模式,為M+藝術總監及總策展人鄭道鍊安排多個媒體訪問,試圖回應(或反駁?)種種批評。

讓我們回顧一下鄭道鍊在5月10日的《經濟日報》訪問中的兩段說話:

談到畢加索與亞洲的連繫,鄭道鍊承認這不是容易回答的問題,但他仍確信亞洲藝術對畢加索確實產生了影響,因日本與中國藝術早已傳入歐洲。「如果沒這些影響,現代西方藝術就不會是現在這個樣子。馬奈、梵高、塞尚這些藝術家都在觀看日本藝術,畢加索當然也在觀看他們的作品。因此要明確區分這是歐洲抑或亞洲藝術傳統,是不可能的。」

回想是展覽開幕以來,最叫他欣慰的評價,是現場所有亞洲藝術家的作品看起來並不比畢加索遜色。他指出,若觀眾難以明確區分兩者,意味雙方平分秋色,沒有高低之分⋯⋯ 若把兩者分隔於兩個房間,把畢加索獨立起來,讓其他人充當背景伴舞,我認為是更大的不公平,不僅對亞洲藝術家,對畢加索也是。鄭道鍊認知中的畢加索非常好勝,甚至會與已過世的藝術家較量,也愛好鬥牛這嗜血運動,不會甘於被安置在展示台上。

首先,問題根本不在於策展人是否「確信」亞洲藝術對畢加索確實產生了影響 —— 那怕事實是沒有任何重要影響(這也應是更貼近史實的說法),我深信只要策展人有足夠的眼光和功力,絕對可以做到一個更有趣味和合情合理的「畢加索 x 亞洲對話」展覽。

例如,早已不少有識之士說過,若果 M+ 以「畢加索與張大千」在1956年的世紀會面作為展覽的敘事起點,就肯定比現在的「畢加索與齊白石」的標奇立異和生拉硬扯更為合理。可惜的是,現在 M+ 的「暴力式策展」,只是強行地把自家館藏的亞洲藝術拿來與畢加索胡亂對話和 PK(同場的 M+ 特別展覽「郭培:藝想天開」也有同一問題,慘不忍睹),來掩飾館方根本沒有足夠的畢加索原作去開展的 Inconvenient truth。

在訪問中,策展人又說,觀眾把畢加索的作品當作是亞洲藝術家的作品,竟是最令他「最欣慰」的評價?然後,像其他博物館慣常地把「主打藝術家」與「對話藝術家」分隔展示的國際策展慣例,他竟說成是把後者當作為「背景伴舞」,對雙方「不公平」?

真是欲說還休,只想起John Keats的一首詩《Ode to a Nightingale》:

My heart aches, and a drowsy numbness pains(我真心痛,催眠的麻痹,折磨著我)

My sense, as though of hemlock I had drunk,(好像剛剛飲了毒鴆,)

Or emptied some dull opiate to the drains(或乾了鴉片劑,連渣吞沒,)

One minute past, and Lethe-wards had sunk:(才一會,竟已向忘川下沉!⋯⋯)







