讀蔣勳《金剛經筆記》：三心四相的啟示

加入最愛專欄 收藏文章

不知大家有沒有定期查看自己每天的手機使用時間有多久？

又有沒有認真想想，如果把當中的 20% 時間花在更有意義和價值的地方 （例如陪伴家人朋友、看一套好電影、看一本好書等），並持之以恆，我們的人生將會有甚麼不同？

最近，因為META的系統出錯，我用了多年的Facebook和Instagram帳戶突然無故被封鎖，一夜間把我在過去十多年的所有帖文、相片、影片、朋友、關注者一筆勾銷，使我不得不開始反思自己的日常生活和社交生活。

一切，彷彿要重新Reboot。

回想在2007年開始開設Facebook帳號後的自己，驚覺自己原來已在不知不覺間如此「依賴」各個社交媒體來記錄生活、分享工作、吸收資訊、連結朋友。被META封鎖我的帳號後，我不禁開始思考：如果（萬一）真的被META永久刪除以上所有記錄、資料、數據，我在這個高度Interconnected的當代社會的「價值」會有所改變嗎（君不見坊間有多少人會因為你在社交平台上有多少Follower來判斷你在社會的影響力）？沒有社交媒體，我將要如何跟我的朋友和關注者Reconnect（尤其是多年沒見，只靠社交平台保持聯繫的舊同事和大學/中學/小學同學）？我又應該如何借著新建立的Account為自己重新定下「人設」（if necessary）？

「我們的高興，我們的不高興，我們的貪愛嗔怒，我們以為的繁華，都快速變化，在虛擬的數位面板裏，瞬間漲，瞬間停，瞬間歡呼，瞬間失落⋯⋯」

—— 蔣勳《金剛經筆記》

萬念俱灰之下，我想到了蔣勳老師曾經教會我的《金剛經》。

蔣勳老師說：「《金剛經》的核心問題，數千年來，不同地區，不同語言，不同文化處境，都有一樣的發問：『我要如何安心？要如何安頓自己？』」

所謂：「應無所住而生其心。」—— 我彷彿要打從心底裏再次提醒自己，心不應該執著（「住」）在任何事物上，尤其是因為社交平台而帶來的各種算計、比較、認可，放下那個只會為自己帶來更多不安情緒的『妄心』，才有機會尋回自己的清淨心。

所謂：「一切有為法，如夢幻泡影」—— 我必須再次提醒自己，我們每天在腦海中的所有念頭，心底裏的所有情緒，身外之物如金錢、名譽、Follower和like/share的數目等等，一切都不過是如夢一般的「一時」現象，到底只是反映人間萬物的「虛空」本質。

所謂：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」—— 「過去心不可得」，就是說我們無法抓住一個已經逝去的時刻 （例如那個一去不返的Facebook和Instagram帳號）；「現在心不可得」，就是說當我們剛意識到「現在」這個念頭時，它已經成為過去了，想留也留不住；「未來心不可得」，就是說所有關於「未來」的念頭（無論是期盼或擔憂），其實只是我們的想像。它並非真實存在，你無法得到一個還不存在的東西。

所謂：「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相。」—— 我們平常所執著的「我」（究竟是真實世界中的「我」？還是妄想在社交媒體上努力呈現或打造的那一個「我」？），其實只是一條永不停歇、不停生滅的演變過程，無法在任何一個時間點上被抓住或佔有。因此，它在本質上是「不可得」的。而也正因為一切的「不可得」，我們才會開始懂得「無所住」的道理，嘗試放下對「自我形象」的過度經營和維護，活得更輕鬆自在。

「感謝有《金剛經》，讓我安靜下來，靜觀因果，不隨無常流轉沉浮。」蔣勳老師如是說。

所謂：「不驚、不怖、不畏。」在這個突如其來的被META「抄家」時刻，我也感恩有《金剛經》。在往後的日子，希望大家都可以跟我一樣，帶著「金剛經」這個護身符，保護自己不被資訊亂流拖垮，心無掛礙，來去自由。





P.S. 幸好，得到在META工作的朋友的幫助，我的Facebook和Instagram現已恢復。所謂：「塞翁失馬，焉知非福。」沒有當初的「失去」，我不可能會對蔣勳老師的《金剛經筆記》有所感悟。還是感恩。







樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情