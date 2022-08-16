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每次由水坑口街轉上荷李活道，分岔位中間的兩層高餐廳總吸引到我注意。金屬工業風的外表當中，有歐陸式優雅裝修。不過，行過注目禮後，卻沒有步入餐廳的衝動。直到最近，全新意大利餐廳Ramato進駐當中，請來兩大意籍名廚坐鎮，更推出早午餐。多個理由向我招手，是時候加在心水清單內。

餐廳門外沒有太大變動，保留由著名土耳其伊斯坦堡設計工作室Autoban操刀設計的風格。至於室內，原本猶如青花陶瓷的牆身消失，加添不少視覺藝術元素，散發modern classic的高貴優雅。地下酒吧區的壁畫由拿坡里藝術家Elsa Jeandediu手繪創作，由室外延伸至室內，滲滿意大利村莊純樸風情。通往上層用餐區的樓梯間，有新晉藝術家Wahab Saheed的肖像作品。而強調創作過程的美國藝術家Jeff Elord，以前衛破格的畫作填滿用餐區牆身，置身其作品當中，猶如走入西西里島的檸檬園當中。

如果你經常在中環happy hour的話，要注意了！Ramato的裝修格調走高檔路線，以為在此喝杯酒也消費不菲。但我發覺餐廳每日4:30pm至7pm的happy hour，house紅白酒只是$50，意式經典雞尾酒Aperol Spritz、Negroni等$70，Peroni生啤$65，十分親民。坐在畫上意大利風情壁畫的露天梳化位上，嘗著cold cut呷呷酒，極chill。而且，Ramato的酒單由米芝蓮一星都爹利會館的意大利調酒師Mario Calderone設計和挑選，有星級品味。

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