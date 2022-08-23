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「隱世」二字總有份吸引力，因為每次尋找得到時，總有份滿足感。最近友人相約到一間開幕大約只有一個月的仟穆日式串燒店，對於經常流連中上環的我來說，小店位置不難找，只是想不到它就開在半路咖啡旁邊。以前因為鍾愛位於東街樓梯的半路咖啡，因為可以聆聽對面幸福玩具店播放的黑膠音樂，所以沒有去過其他半路咖啡分店。這次因為早了大半小時來到嚤囉上街，而且東街半路咖啡已結業，便先到仟穆旁邊的這間半路咖啡坐坐，發現感覺一樣chill。這種發現，像旅行前往目的地途中不經意的收穫。

仟穆開在嚤囉上街，雖然門前兩旁也有古董檔，但不難找。小店只可坐24人，室內是典型日式串燒店格局，一排吧枱面對開放式廚房。至於門口靠街位置，設有半露天座位，像小酒吧般，輕鬆寫意，也可更貼身感受嚤囉街老店林立的獨有本土文化氣息。當夜幕低垂，古董檔收起，旁邊的咖啡廳也打烊，仟穆卻在寂靜的街道上熱鬧起來！

串燒店的餐牌只有一版，已經有齊雞、牛、豚、海鮮、蔬菜等串燒和佐酒小吃，沒有花巧的串燒，就像沉穩務實的日本小店，愈是做基本的口味，愈考師傅真章。仟穆的師傅為香港人，個性較害羞低調，但有問必答，也會為客人推介是日精選。店內食材除了由日本鹿兒島和宮崎縣等入口外，亦會大量選用香港本地食材，包括本地農場新鮮黃油雞。

雞要有雞味，新鮮度最為重要，這也是仟穆選擇本地黃油雞的原因。而且，黃油雞油香豐腴、肉鮮嫩滑，才是香港人從小到大最愛的口味。燒鳥（Yakitori）明顯是仟穆的招牌作，因為單單是雞肉串燒款式，已經有逾10項選擇。仟穆的鳥燒以「由喙到尾（Beak-to-tail）」，大路的，有白葱雞肉卷、雞翼、雞胸骨和雞皮等；刁鑽冷門的，還有雞肝心，甚至雞掌心和雞腳筋。而近來流行的雞提燈、雞冠，也可提早預訂。

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