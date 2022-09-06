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七月份的時候，友人都在談論廚魔Alvin Leung和鄭錦富師傅合作新開的「廚魔名人坊」。兩大米芝蓮星級名廚一起開餐廳，話題性當然高，幸好友人早已訂好上星期的位子。餐廳位置就在中環Jimmy’s Kitchen舊址，這名字真令人懷念，還記大學畢業時與同學到Jimmy’s Kitchen慶祝。從雲咸街走進南華大廈時，回憶已開始湧現。Jimmy’s Kitchen結業多年，現在變成廚魔名人坊，裝修已經改為中菜廳格局。

最引人注目便是牆上猶如石窟壁畫和山水畫的圖案，餐廳室內設計靈感來自商朝和獨山玉，古色古香，像間古典藝術館。若熟悉中國神話傳統，更會留意到餐具上的神獸圖案，便是飲食界常常提到的饕餮。從裝修來看，於古典傳統當中注入現代風格，也與廚魔名人坊的烹調理念相同。

兩位名廚星光熠熠的履歷，略略重溫：人稱廚魔的Alvin創立了「X-Treme」極限創意中菜，擁有兩間米芝蓮星級餐廳，包括二星Bo Innovation及位於倫敦的一星Bo London，亦是《我要做廚神》的電視節目主持人及評審。鄭錦富師傅於1973年已入行，由大眾化酒家做到高級粵菜食府，曾於名人會所工作達20年，為高官名人掌勺，於2009獲得「飲食天王之隠世廚神大獎」，由他創立的「名人坊高級粵菜」成為富豪飯堂，後來更奪得米芝蓮二星榮譽。結合二人實力的廚魔名人坊，好閃！

工程師出身、半途進入飲食業的Alvin，與紅褲仔出身、入廚有50年的富哥鄭師傅師傅，入廚經驗和烹調風格截然不同。而二人可說是識英雄重英雄，翻開餐牌，會發現帶有Alvin風格的菜式，也有鄭師傅的招牌名菜。二人互相尊重發揮所長，而非互相影響改變大家技術。首次合作，主力以創新元素呈現懷舊粵菜。

餐牌超過10版，菜式以典型酒家餐牌分類，午市時段還有每位由$398至$1,480的嚐味菜單。單是包括不同菜式的嚐味菜單，也叫人選擇困難，既然友人與大廚相熟，可以任性一些，從套餐和主餐牌當中抽出心水菜式品嘗。先來一道廚魔三寶，三款前菜有帶子瑤柱釀日本青椒、香煎鵝肝蓮藕盒和魚子醬蟹肉小番茄，其實是煎釀三寶的變奏。單是看名字，即使沒有加入分子料理元素，已感受到廚魔的風格。加上魚子和蟹肉的番茄鮮爽帶甜，鵝肝蓮藕盒子油腴香口、滑中有爽，最喜歡為帶子瑤柱釀青椒，將帶子的新鮮鮮美、瑤柱的海味甘郁，和青椒的微辣辛香一起放入口，令味蕾興奮起來。

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