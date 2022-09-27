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Yan Can Taste - Yan Chung

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27/09/2022Photo: 由作者提供

南美餐單、雞尾酒、音樂！隱藏中環小巷的Night Club，用牛骨飲Sherry、吃青檸香橙醃帶子、原條鱸魚、和牛，歡度一個美味與輕狂的晚上

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　　香港應該進入後疫情時代，繼報復式消費後，身邊朋友開始進入報後式夜生活模式。最近，常常被約飲酒。上星期，朋友更約去night club。提起night club，即夜店，便會想起震耳欲聾的音樂、大醉瘋狂的男女、滿室難耐的氣味，不喜歡！朋友一再慫恿：「呢間night club非一般，你應該會鍾意。」我一向耳仔軟，所以剛剛的周末晚上便來了中環的Quality Goods Club。

 

Quality Goods Club位於小巷盡頭，沒有震耳的聲浪，是個可以享受音樂的地方。

裝修極raw，有點像歐美由廢棄工場改裝的夜店。燈光真的十分昏暗，還是把注意力放在音樂、美食、雞尾酒和友人身上，別掛住打卡了。

 

　　Quality Goods Club在荷李活道一條小巷接近盡頭的位置，頗為隠敝。周未晚上，店內幾乎滿座，卻沒有吵鬧。Quality Good Club地方不大，設有L型吧枱位、高枱和卡位，靠牆有DJ打碟位和Live music stage。與我印象中的夜店最大出入，是店內竟然沒有舞池。店內燈光昏暗，仿廢棄工廠的紅磚牆和柱頭，充滿懷舊工業風，就像紐約和柏林的酒吧。

 

夜店由Honky Tonks Tavern和Shady Acres兩間酒館的創辦人所開，風格一定要型！

 

　　Quality Goods Club由Honky Tonks Tavern和Shady Acres兩間酒館的創辦人在去年8月開設，我曾經去過Shady Acres消磨happy hour，雞尾酒具獨特性和水準之餘，最記得當中的菜式也意想不到的美味。Quality Good Club也有豐富的食物餐單，是夜選擇了有6道菜的「Alpaca Menu」，還有happy hour每隻$10的生蠔。

 

Alpaca Menu的名字來自夜店的logo，但我覺得杯上的logo像隻狗多過羊駝。

 

　　與友人坐在吧枱，入夜開始，台上不時有人現場彈奏音樂。音量剛好讓我與友人不用喊破喉嚨聊天，還可以跟bar tender吹水，也可真正享受音樂。「如果無疫情，就會有live band演奏。」期待那一天！

 

期待台上有live band演奏的一天！

 

　　先來一杯雞尾酒，bar tender阿Gum邊調酒邊講解雞尾酒的設計意念和用料。是夜第一杯雞尾酒叫Buffering Sunset，調和麥芽威士忌和氈酒作基調，加入杏脯、薑和檸檬風味，再於杯緣噴上單一麥芽威士忌，入口意外地清爽而平衡。

 

Buffering Sunset $110

阿Gum推介老闆之一最愛的Frozen Martini $110，酒身較烈。

 

　　這時剛好Fine de Claire生蠔和焗蠔上枱，為我們送上食物的美女笑容燦爛講解每款菜式：「這個焗蠔是我的最愛，超級美味，我簡直要嫁給它，吃的時候記得閉上眼睛去享受！」在夜店，竟有如此親切的服務，果然是非一般，令焗蠔未入口已加分。焗蠔面層金黃色的麵包糠是靈魂所在，香脆香口，加上蠔鮮，滿口濃厚惹味。

 

Fine de Claire生蠔

Fine de Claire焗蠔

 

　　「Alpaca Menu」頭盤有Scallop Ceviche和Vitello Tonnato，充滿中南美洲風情。Scallop Ceviche的帶子以青檸汁、橙汁及墨西哥辣椒醃漬，再加上牛油果、芒果及熱情果，酸香清爽，甜美開胃。軟滑Ceviche再配上薄脆的tostada，更加滋味過癮。而Vitello Tonnato為薄片牛仔肉，配上自家以吞拿魚及鯷魚製成的濃厚魚醬。牛仔肉軟嫩鮮濃，魚醬有吞拿魚蓉的風味及微微鹹香，兩者互相提鮮平衡，想不到牛和魚可以如此的夾。

 

Scallop Ceviche

Vitello Tonnato

 

下一頁：Night Club精彩美食—Sea Bass Meuniere、Roast Chicken、Bavette Wagyu、甜品

 

 

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