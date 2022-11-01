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最近突然有兩、三位朋友問我：「澳洲好玩嘛？」奇怪！雖然我在疫情前最後一個目的地是澳洲，但我已經兩年多沒有外遊。原來因為朋友看見我10月初在Facebook和IG貼出的相片實在太像外國，而引起了美麗的誤會。相中的風景，其實是由澳洲領事館官邸露台望向深水灣沙灘的景色。有山有海有高爾夫球場，的確像去了外國！

有幸前往澳洲領事館官邸，因為受邀參加今年的Festival of Australia。羨慕？那就要留意了！領事館官邸並非人人可以進入，但當日於官邸提供的美食，只要到Shane Osborn主理的餐廳便可享受得到。Shane最近獲澳洲旅遊局任命為「Friends of Australia」項目的推廣大使，實至名歸。Shane是澳洲第一位同時獲得米芝蓮一星和兩星的廚師，他在香港掌舵的餐廳包括Arcane、Cornerstone和Moxie。另外，Shane於2018年參加Netflix全球烹飪比賽「The Final Table」亦獲得飲食界的認同

Shane的廚藝生涯由其家鄉澳洲柏斯開始，他後來前往倫敦發展，並成功為Pied a Terre奪得米芝蓮一星、再晉升至二星的餐廳，令他在倫敦飲食界聲名大噪。Shane於2011年移居香港，主理米芝蓮一星餐廳Arcane，2019年開設Cornerstone，去年再下一城開返pescatarian魚素餐廳Moxie。作為澳洲籍廚師為國爭光，Shane即使很少執著於定義澳洲菜，也會為家鄉的食材引以為傲，尤其是可持續發展的環保海鮮。

於澳洲領事館官邸當日，假裝「巨型澳洲海鮮盤」的蛋糕，當然充滿視覺震撼。不過，最搶手，還是由Shane設計的色香味全派對點心。Shane突別為Festival of Australia設計出一道澳洲費裡曼圖(Fremantle)八爪魚菜式，「這款八爪魚以可持續方式取自澳洲的原始海洋，是我從小長大、和父親一起釣魚的地方。八爪魚保留了新鮮上水時的原有風味，說明了澳洲環保海鮮的優良品質。」聽得出Shane為家鄉食材自豪。菜式當中還加入澳洲土生的柑橘草本食材——檸檬香桃木(Lemon Myrtle)，香氣芬芳濃郁，配搭海水鮮味細緻的費裡曼圖八爪魚，充滿澳洲海岸的清爽。

除了八爪魚，當中還品嘗了以朱古力飼養的Mayura Station和牛、Humpty Doo尖吻鱸、Roaring Forties羊柳和Brisbane Valley鵪鶉香腸等。大部分菜式都在Arcane、Cornerstone和Moxie品嘗得到，而為Festival of Australia而設計的八爪魚，將於今日(11月1日)至11月30日於Moxie提供。

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