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尖沙咀的南海一號開業已經有12年，今年駛到對岸銅鑼灣，開設姊妹店南海二號。南海二號開在世貿中心12樓，佔據全層，坐擁維多利亞港景色。雖然二號的樓底不及一號般高，氣勢稍減，但也有份古典奢華感。前星期相約朋友前往聚餐，其實細心發掘，在此起碼有視覺、聽覺、味覺三重享受！

視覺當然是指維港景色，腳下還有遊艇會風光，感覺置身巨型郵輛之上，準備出發航向大海。另外，配合南海二號的主題，餐廳內陳列了1比30明代航海家鄭和船艦模型。而且，人人愛打卡，餐廳也打造出一條星空走廊。長長的走廊之上設有模擬銀河繁星閃閃的天花，如果夜晚來到，必定更加浪漫。

至於聽覺，因為南海二號內的豪華影音器材，相信是全港餐廳之中最豪。餐廳的包廂內設有英國Bowers & Wilkins、美國Marantz及丹麥Ansuz品牌的音響器材，可以串流平台Spotify、Tidal，又或者透過藍牙播放自選音樂。音響迷來到定必瘋狂，當中價值超過30萬的落地式喇叭音響，其獨有的3D立體全方位靚聲效果，令人猶如置身演奏者和歌手當中。包起設有影音器才的VIP房，讓「音響房」變作私人空間，矯揉造作一番，可以播放爵士音樂或者古典音樂；或者，同枱都是熟悉的友人，別按捺自己內心，聽MIRROR！放心！餐廳每間VIP房也有強勁隔音，盡情試音吧！

南海二號大廚為陳德勝師傅，為人低調，不愛細數自己履歷，希望客人集中品嘗菜式而非廚師名銜。南海一號和二號的菜式風格大致相同，主打中國南海菜餚，而且也有加入南洋元素的菜式。先來蜜汁叉燒，店內的叉燒肉鮮當中帶膏脂和蜜糖的甜香，軟腍得來有咬口，而非入口即化，是傳統酒家給人熟悉親切的口味。

開心發現，蜜汁叉燒配上有梅子粉的話梅石榴一起品嘗，入口更滋味。一件叉燒，再一口話梅石榴，梅花間竹，一油腴、一清爽，不斷提升味蕾騷動。

金榜醬大蝦在南海一號已是多年的招牌名菜，想起南海一號，便會想起金榜醬大蝦。金榜醬有點像馬來西亞的叻沙醬，充滿香料辛香，微辣惹味，卻不會過辣或者濃俗。大隻的開邊海蝦爽口彈牙，恰到入味，金榜醬沒有搶去蝦鮮，而是提升鮮香層次。二號水準穩定，下次來，這道菜還是必點。

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