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Yan Can Taste - Yan Chung

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13/12/2022Photo: 由作者提供

中環高級料理增設Cafe+酒吧！日間歎日系栗子忌廉蛋糕；晚間變身酒吧呷Cocktail、食東京吉兆總廚設計宮崎和牛三文治、名物天婦羅

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　　經過兩年疫情，生活有了改變，享受午後多於飯後時光，甚至將happy hour的時鐘調前；所以，喜歡物色「朝啡夕酒」的地方。過去兩年，因為被禁得雞毛鴨血的酒吧為了繼續營運，才出現大量朝啡夕酒的地方。不少也做得不錯，好像中環鴨巴甸街上的Dio Store便是我最愛之一。下午的悠閒，不再只有咖啡陪襯。這模式，看來成為趨勢。因為中環的日本料理名店四季菊，最近也新設cafe+酒吧。

 

中環的日本料理名店四季菊，最近新設了cafe+酒吧。

 

　　上星期去了一趟中環四季菊，以往接待處右邊猶如私人包廂的空間，突然改頭換面成為cafe+酒吧。全新打造的空間由頂級建築師和室內設計師梁志天Steve Leung設計，洋溢日系古典氣派之餘，也散發出日本風情的詩意和雅致。吧枱正面採用了愛琴海藍的日式瓷磚，而後方背景牆身則選用了富立體感的石紋瓷磚，配搭木架和金屬元素，加上「風呂敷」圖案布料點綴的酒架牆身及天花布板，視覺效果充滿藝術質感。

 

淺木色系散發日本古典氣息。

「風呂敷」圖案布料點綴的酒架牆身。

天花布板為室內視覺增添質感。

 

　　日間來到，可見吧枱當中設有展示櫃，櫃內放有精緻的日式甜點。到了晚上，吧枱可以連接起來，隱藏展示櫃，而背景牆旁的酒櫃折疊門亦會拉開，令整個空間完全成為酒吧。雖說吧枱在入夜後才會變身，但下午3時左右便會有bar tender駐場。這個時間，來杯咖啡或者雞尾酒，醒神或微醺，或者想徘徊在半夢半醒之間，隨你喜歡！

 

日間可見吧枱當中設有放滿甜品的展示櫃。

入夜後成為一間酒吧！

 

下一頁：Cocktails、Mocktails、名廚設計小食

 

 

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