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日前世界盃2022決賽阿根廷對法國認真精彩，由上半場打到加時再到十二碼，看得人差點心臟病發。兩隊也踢得精彩！美斯奪得世盃金球獎，可謂實至名歸！我只是湊個熱鬧說說世界盃罷了！雖然也有想到，如果法國捧盃，中環法國餐廳Clarence的老闆兼大廚Olivier Elzer應該會既開心又興奮！其實不用傷心，法國雖然屈居亞軍，但表現也叫人拍爛手掌。

想到Clarence，因為餐廳由年初開業，已聽過不少友人好如潮，而兩星期前，終於有機會前往品嘗。Oliver Elzer在香港工作了十多年，早已嘗過其手勢。對上一次是在L'Envol，當時已覺得Oliver的創作力達高層次。Oliver目前已奪得23顆米芝蓮星星，仍然充滿雄心壯志，今年親手開設Clarence，顆拍愛徙Simon So掌廚之餘，更標榜餐廳為餐飲概念店，看來菜式會更加大膽。

Clarence位於H Code的25樓，有約六千平方呎，分為四個不同用餐區，分別為Raw and Wine Bar、Sommelier Room、The Lounge和主餐區。是夜坐在用餐區的靠窗位置，大館就在腳下。第一次由高空俯瞰大館，加上對面半山的萬家燈火，發現中環也有種山城的浪漫。

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