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當受邀到銅鑼灣Meta Stages十八夢餐廳體驗香港首個開心5D夢幻沉浸式美食劇場《異世界—捕夢之旅》時，竟然想起電影《The Menu》。當然，只是愛幻想，從沒擔心我會變成火焰棉花糖。《異世界—捕夢之旅》是結合美食、舞台、服裝、燈光及音響的體驗，加上以現在最流行的「沉浸式」三字作賣點，好像十分IG-able。可是，置身當中，可能會忘記打卡，回憶自己最初的夢想。說起夢想，或許有點老套。但有有心人願意為香港的飲食界藝術界帶來衝擊和突破，值得支持和欣賞！

Meta Stages位於銅鑼灣V Point的6樓，開了大約一年，這次是第一次來訪。餐廳室外像劇院門口，室內有點科幻、有點童話，感覺超現實。餐廳內放置了各類藝術作品，好像飄浮半空的琴鍵，和倒置的座椅。餐廳牆身長10米高3米的LED螢幕影像，會隨著音樂旋律節奏而變化，另外還有加上9米乘3米的大舞台，加上場內完全沒有柱位，所有客人視野無擋，可說是為表演而設的空間。

Meta Stages的中文名叫十八夢，意思是希望可以成就一些在十八廿二歲時曾有過的夢想。我十八歲想的夢想？真的有點忘記了！總之，一定不是成為香港小姐。今次在Meta Stages舉辦的美食劇場《異世界—捕夢之旅》，其實是由詹瑞文詹Sir為首的團隊投資達七位數字製作。詹Sir不用多介紹，幕後班底大部分也擁有超過二十年實戰經驗，好像曾為不少藝人如梁詠琪、C ALL star和謝霆鋒設計舞台的Howard Hui，還有曾參與主題公園及海外劇團舞台燈光設計的Allen Fung。而我最欣賞，便是一班業餘的幕前表演者！

忘記夢想，因為要為生存上班。「穿起西裝，穿過馬路，失去初心就已經初老。」十八廿二時，old school點講句，誰想當鹹魚。《異世界—捕夢之旅》的表演者有些本來從事航空服務、有些是文員，有些送外賣，但他們都曾夢想過從事藝術表演行業。聽上去很周星馳電影，做得到，便成為現實中的勵志故事！

下一頁：《異世界—捕夢之旅》收費、預演、美食劇場美食—羅馬番茄蘿勒湯、時令刺身







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