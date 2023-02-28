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Yan Can Taste - Yan Chung

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28/02/2023Photo: 由作者提供

再次踏足香港麗晶酒店兩大經典餐廳：依舊預約困難！無敵維港景伴襯精緻下午茶！大玩「時令」自助餐，超水準海鮮、壽司、自製雪糕！

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　　說到麗晶酒店，大部分人都會想起周星馳《國產凌凌漆》搞亂麗晶酒店和麗晶賓館的一段，我也當然不例外。對麗晶酒店印象特別深刻，還因為當年初出茅廬便多次到訪。每次步入大門，維多利亞港的景色便映入眼簾，震撼感從沒減退過。見證著麗晶酒店變成洲際酒店，沒想過在多年後又可以重見香港麗晶酒店這品牌。酒店客房未開，餐廳率先營業，上星期便分開兩天去到Harbourside歎個buffet，也在Lobby Lounge歎了個下午茶。回憶，陸續回來了！

 

 

 

 

 

 

坐在麗晶酒店的Lobby Lounge，下午坐到日落再到天黑，也不想離開。

 

　　踏入載譽歸來的麗晶酒店，最熟悉便是落地玻璃窗外的維多利亞港景色。對昔日酒店大堂的印象已有點模糊，不要緊，靠電影便可以重溫。現在的大堂，明顯比昔日的富有現代感。酒店找來世界級著名建築師及設計師盧志榮打造室內設計，盧志榮於美國、希臘和意大利擁有三十多年的建築設計經驗，其風格是將他個人獨特的工藝美學及低調優雅的設計融合。空間當中有份和平、寧靜和平衡的感覺，在放慢步調的時候，又可以欣賞到滿有意思的細節。

 

 

沒有浮誇的裝潢，將重點落在絕美的景色上。

 

　　先到Lobby Lounge，弧形落地玻璃窗將無敵海景融入室內，坐在任何位置，景色也無遮無擋。家具方面，靠窗的空間以米色、灰褐色和棕褐色的半圓形梳化為主調，而另一區域運用了淡紫色和淡綠色調，讓不同座位區域散發微妙變化。而且場內的扶手椅全部可以輕鬆轉動，客人可隨意調節方向，多角度欣賞維港景色。

 

 

 

 看似簡約的設計，其實有很多細心位，色彩轉變不求衝擊只求舒適，當中還有不少藝術裝設，值得放鬆心情欣賞。

 

　　到Lobby Lounge，主要為了品嘗下午茶。酒店的下午茶由行政糕點總廚楊焯賢設計，每天中午12時至下午6時提供。現時兩位$888的下午茶包括四款三文治、三款時令蛋糕、英式鬆餅和瑪德蓮蛋糕，飲品可以選擇加拿大「TEALEAVES」團隊製作的一系列茶酩外，更吸引我的當然是Sei Bellissimi Bellini雞尾酒(兩位加$140)。

 

 Lobby Lounge下午茶

 

 

 Sei Bellissimi Bellini雞尾酒

 

下一頁：Lobby Lounge下午茶精緻鹹甜點介紹

 

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