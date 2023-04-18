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上星期到中環的新餐廳嘗申匯(The Merchants)用餐，才發覺原來置地廣場還有很多我未曾發掘的地方。新餐廳位於告羅士打大廈的四十五(Forty-Five)之內，友人卻相約我在43樓等，原來Forty-Five佔據大廈43至45樓層。

先簡單介紹Forty-Five，Forty-Five於今年將開設5個全新合共兩萬呎的體驗概念，包括首間開業的嘗申匯、日本鐵板燒餐廳Kaen Teppanyaki、全海景頂樓空中酒吧Cardinal Point、世界著名米芝蓮三星法國女廚師Anne-Sophie Pic於香港開設的首間餐廳The Cristal Room by Anne-Sophie Pic，以及私人會員俱樂部Gloucester Arts Club。從43樓參觀到45樓天台，已預計到Fory-Five必領風騷。位置、私隱度、景色、裝演以至餐廳陣容，都是一等一。

餐廳將由現時至2023中旬陸續開幕，這次先試嘗申匯。餐廳位於43樓，以昔日將中國與世界各地連接的舊貿易行商命名，由Leading Nation Hospitality的Gerald Li和Kevin Poon創立。餐廳面積有4,500平方呎，最多可容納100人，並設有4間私人包廂，加上高樓底，空間感顯得大氣。至於室內空間設計則由Sean Dix和Victoria Tang-Owen共同設計，餐廳名字中的「申」為申城，是上海的古代名稱，所以靈感是向上海的花樣年華致敬。牆上由無錫工匠手工製作的壁畫散發詩情畫意，古典雅致而不老氣。定製的櫻桃木家私配合琥珀色調，雍容華貴而不庸俗。重點，還有玻璃窗外的景色！

嘗申匯主打上海及江浙地區的經典名菜，掌廚的，是年紀輕輕已被寄予厚望的陳天龍師傅。陳師傅於15歲便入行，2010年已經在留園雅敘擔當要職，後來於上海總會磨練廚藝，然後被任命為蘇浙匯主廚，掌廚的7年期間，更為餐廳奪得米芝蓮一星殊榮，同時亦是當時唯一一間獲得米芝蓮星級的上海菜餐廳。陳師傅近年於亞洲餐飲廚藝協會舉辦的「亞洲名廚精英薈」中，憑桂花獅子頭拼豆酥魚卷，為他於個人和團隊項目中獲得兩項「金獎」，可見秀出班行。

中環區有不少中菜餐廳，尤其粵菜館。但主打江淅菜和上海菜，格調和氣派如嘗申匯的，好像不多。請來陳師傅坐鎮，不賣花巧、也不賣變奏，以正宗傳統的烹調技巧和功力，輕輕加上現代韻味，憑實力取得口碑。上海式前菜有梁溪脆鱔，小小一碟也飄出令人生津的酸甜香口；另外上海燻魚的燻香細膩，魚肉鮮香實在；而鮮花椒香拌海參不辣微麻多香，為海參加添惹味。

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