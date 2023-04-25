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去過中環歌賦街CENSU的話，應該也認識主廚佐藤（Shun Sato）。佐藤有才華有創意，將日本料理帶入新領域，他打造的CENSU可說是居酒屋的現代演繹。最近，他與夫妻檔主廚高野透及濱崎愛合作，於上環開設廚師發辦鐵板燒餐廳ENISHI，也為傳統鐵板燒打破刻板印象。

ENISHI開在文咸東街，就在的士站旁。水泥牆配木門木窗框，再加上綠色植物點綴的門口，就像京都小店，為整條街帶來和諧寧靜氣息。站在那裏等的士，應該不再那麼燥底。而店內也有種日系家居的簡約，沒有浮誇的裝演，木桌木椅和圓形和紙吊燈，帶出鐵板燒店難得的溫馨感。而開放式鐵板燒廚房及吧位設於較入位置，而非對正大門的高調當眼處，感覺更輕鬆。

ENISHI提供單點和廚師發辦鐵板燒，a la carte菜單當中也有CENSU的招牌菜。不過，來ENISHI，重點還是品嘗高野、濱崎兩夫婦的家鄉菜式。店內的鐵板燒廚師發辦午市由$888起，晚市由$1,280起。是日，由廚師發辦品嘗了當中最受歡迎的菜式。ENISHI的鐵板燒omakse不像傳統的鐵板燒套餐，由頭盤吃到底都是鐵板燒，而會加入刺身、蒸物和創意料理，於口味上帶出層次變化，整個體驗更加精彩。

第一道菜是Oyster Sanbaizu，高野透採用了來自佐藤峻故鄉宮城縣的新鮮生蠔，佐以由醋、醬油和味醂製成的醬汁。宮城縣生蠔肥美而爽口，上枱時已切成兩段，可以優雅地分開兩口。醬汁是精髓所在，為生蠔增添了適當的酸度之餘，帶有海洋鹹鮮的味醂大大為生蠔提鮮，令鮮味於舌尖延綿不絕。

第二道菜有Kani Chawanmushi，將茶碗蒸全新演繹，由賣相至食味也帶上更高層次。對於愛蟹的我，菜式在鐵板上預備時，已經給予雙眼享受。高野師傅以松葉蟹殼作為器皿，底部是細滑的蒸蛋，上面舖滿鮮甜鮮美、口感絲絲細膩的蟹肉，還有微微脆口的蟹籽以及梅子菜碎和食用花，香氣更多層次變化。

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