加入最愛專欄 收藏文章 感受天空和大海連成一線:入住澳洲昆士蘭聖靈群島私人度假村,在全海景套房擁抱一片藍 在剛剛的澳洲旅程中,與同行旅遊達人朋友聊起兒時看過的澳洲電視旅遊節目,朋友想起王菲梁朝偉的音樂特輯《柏斯毚思我愛你》,而我則想起葉玉卿的《碧泳蕩漾昆士蘭》,完全是暴露年齡系列。剛好這趟澳洲之旅也去了西澳和昆士蘭,首次踏足西澳,當然有新鮮感。至於昆士蘭,印象中已來過三、四次,但想不到藍天白雲間,還不斷的有驚艷的感覺。 萬分榮幸受到澳洲旅遊局邀請到黃金海岸參加ATE23(Australian Tourism Exchange 2023),一個集合全球各地傳媒、賣家的澳洲旅遊盛會。我在展覽中了解澳洲最新的發展、認識參展商和當地旅遊新產品。一連三天的活動,精彩緊湊。而更讓我覺得自己是幸運兒的,是後續行程竟然給我抽中「Whitsundays」這支好籌。於會場內,每個知道我即將前往Whitsundays的人,更會入住私人島Hayman Island,都難掩羨慕的表情,令我更加未出發先興奮,每天每時每刻查看當地天氣,希望 Whitsundays 不會變成 Wetsundays! Whitsundays 中文叫聖靈群島,由昆士蘭大堡礁地區內74座島嶼組成,而成為全球情侶們一生人想看一次的心形礁,也正正在 Whitsundays。前往Whitsundays,可以從布里斯本、悉尼等城市乘坐內陸機先到主島Hamilton Island。大多數人只會停留Hamilton Island住幾晚,遊玩周邊島嶼。而我的行程,當然非一般。抵達Hamilton Island後便馬上於機場旁碼頭登上豪華郵艇,前往私人島嶼海曼島(Hayman Island)。 海曼島是聖靈群島當中最大的海島,亦是澳洲獲獎最多的度假島嶼。在1947年,澳洲航空業的一名富商用一萬美元買下這座面積1300公頃的小島,當時他只是想要把小島變成秘密度假地,之後小島卻吸引了大量富豪名人,如比爾·蓋茨、羅賓·威廉姆斯等來度假。現在,島上的 Intercontinental Hayman Island 度假村已成為世界知名的奢華度假勝地。 由 Hamilton Island 碼頭登上遊艇一刻,已經感受到作為度假村客人的尊貴。拿過員工遞來的香檳,便坐在面海的半圓梳化位上,真正的度假感真式啟動。遊艇濺起的水花於陽光下劃出彩虹,遠處是一個又一個的寧靜海島。只要有海風,我便不須冷氣。走到遊艇上層,迎風喝香檳,真希望目的地遠止再遠止,別太快到達。 約一小時船程後,便來到Hayman Island。Check-in手續已於遊艇上辦妥,上岸後便乘坐buggy去到我的套房。我入住的是Lagoon Wing的One Bedroom Hayman Suite,打開房門一刻,已覺得這是我這趟旅程當中最愛的住宿。套房設有靠門的飯廳和靠露台的客廳,房間睡床設有夢幻床紗,一道磨砂玻璃之隔便是浴缸。而露台外,便是度假村的巨型泳池Hayman Pool,鑽藍寶藍色彩由泳池伸延向咫尺的大海再到天空。如果給我一個帥哥,整個體驗滿分完美了! Intercontinental Hayman Island 一共有182間客房、套房、別墅、亭閣(Pavilions)和位於山上最新興建的住宅(residence),因為八卦,參觀了其中一間住宅,簡直是100%的dream house。居高臨下海水正藍的景色是重點,無論走到巨廳、睡房、泳池,都被湛藍包圍。帶我們到住宅的員工說:「曾經有個客人承諾自己的女朋友,要把這個島買下送給她。當然島主沒有把島賣給這位客人,所以那位客人便買下這間住宅送給已成為他太太的女人。」太浪漫了吧!不過,這個故事,最好不要向新婚夫婦提起,否則女的葡萄、男的有難! 整個海島只有182間房,由日出至日落,島上都十分寧靜,沒有半點喧鬧。最吵,只有貪吃的鳳頭鸚鵡(Cockutoo),但牠們那麼可愛,怎捨得趕走。度假村內有 Hayman Pool 和 Infinity Pool 兩大泳池,前者大得像個湖,後者面向珊瑚海,不過,我最愛還是天然的大海。作為私人島,Intercontinental Hayman Island 也坐擁私人沙灘。每逢浪退,走到距離沙灘二、三百米,水深也未及膝。此時,漫步淺水之中,100%可以看見魔鬼魚,幸運的話,還可以與海龜作親密接觸。如果對於自己體力有信心,還可以跟專業導賞員翻山越嶺到無人沙灘Blue Pearl Bay浮潛,再於日落時分參加evening walk尋找野生小袋鼠(Wallaby)。 Intercontinental Hayman Island 有 5 間餐廳,包括 Pacific、Amici、Aqua、Bam Bam和Grove Boutique & Cafe。早餐在沙灘旁的 Pacific 享用;午餐建議到位於無邊際泳池前的 Bam Bam,在海島風情下歎惹味輕食;至於夜晚,推介有氣氛有格調的意大利餐廳Amici,澳洲新鮮食材配上意式重於發揮原汁原味的烹調技巧,無論意粉、薄餅或羊架,配上葡萄酒,極醉人! 雖然在Intercontinental Hayman Island只是短短留了兩晚,但天空與海水交織那片藍、夜空上的南十字星、害羞怕人的魔鬼魚,甚至吵人的鸚鵡,我會記一輩子! Intercontinental Hayman Island 價錢 入住 Intercontinental Hayman Island:每晚每房由AUD$732(約HKD$3,821)起 入住 Bedroom Suite Lagoon View:每晚每套房由 AUD$1,023(約HKD$5.340)起,價錢包括每日早餐 交通 Hamilton Island乘坐郵艇每位單程AUD$210(約HKD$1,096),船程約1小時 私人直昇機,二人單程AUD$970(約HKD$5,063)、四人單程AUD$1,940(約HKD$10,125),機程約15分鐘 網址:haymanisland.intercontinental.com



