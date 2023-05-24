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翻看澳洲之旅的照片，發覺舉機次數最多的地方是西澳州的羅特尼斯島（Rottnest Island）。大部分遊客也是衝著短尾矮袋鼠（Quokka）而去羅特尼斯島，所以通常都是由距離珀斯（Perth）半小時車程的費裏曼圖（Fremantle）碼頭出發來回，只在島上留半天，然後便返回珀斯。

而我，主要任務也是與Quokka合照，不過行程特別些，早上從珀斯南的Queen Street Jetty坐水上飛機出發，晚上更入住島上的海邊度假村。擁抱這個小島的時間比起鴨仔團遊客多三倍，滿足嗎？大滿足！但我人比較貪心，原來羅特尼斯島除了Quokka，還有美食、鹽湖、沙灘和古跡等等，可以的話，真想留一星期。

高空俯瞰城市至海島夢幻變化

前往羅特尼斯島當天為了抓住風和日麗、風平浪靜的時刻，早上天濛光便出發，於Queen Street Jetty登上水上飛機。同團人數8人，每人也可霸佔窗口位之餘，更有一人可坐在機師旁。我坐在後排左手邊窗口位，水上飛機起飛後，便看見珀斯的海岸線。居高臨下欣賞城市建築、國王公園（King’s Park）、伯斯體育館（Optus Stadium）、旺斯河（Swan River）和Matagarup大橋，整個珀斯像縮景模型般可愛。

水上飛機劃過大海，大約10分鐘後，羅特尼斯島已經在腳下。從高處可清楚看見島上茂密叢林當中的多個鹽湖，粉綠、粉藍，還有粉紅，可以一解我是次未能前往粉紅湖的遺憾。小島海岸線被不同層次的藍色大海包圍，加上如雪的浪濤水花，還有白得耀眼的沙灘，這個組合，夢幻至極！因為當天風勢較強，水上飛機解落在陸地上，無所謂，20分鐘渡輪無法給予的空中視覺體驗，已令我心滿意足！

Swan River Seaplanes

價錢：Swan River Seaplanes提供多款水上飛機行程，羅特尼斯島的Fly and Ferry Package，即水上飛機去程、渡輪回程的套餐，每人為AUD$234（約HKD$1,221）。

網址：www.swanriverseaplanes.com.au

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