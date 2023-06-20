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福臨門最近的新聞可不少，有人愛吃花生，有人愛吃佳餚，我便是後者。是是非非已經太多，不想理會。所以，高興得知福臨門的中菜行政總廚陳佑良師傅，最近已過檔中環的米芝蓮一星餐廳——都爹利會館，為會館十週年慶祝錦上添花。

陳佑良師傅被稱為傳奇大廚，因為他的故事多采多姿。在1983年入行前，陳師傅是一位職業拳手，他曾為所屬的富德拳館贏得多個比賽。最後一場，是1983年12月於灣仔伊館舉行的全港公開賽——三大拳館挑戰賽，陳師傅勝。同年，陳師傅脫下拳套，雙上由揮拳變成掌勺，加入城中名人飯堂福臨門。到2010年成為集團的國福樓大廚，更為餐廳摘下一星殊榮。晉升為集團中菜行政總廚後，一直負責監督香港及澳門福臨門和國福樓出品。由擂台到廚房，雙手都揮出星光。

於各舞台取得成就，證明陳師傅充滿毅力，遇強愈強，有種動漫般的熱血。陳師傅於都爹利會館上任不久，已經為餐單加入多款菜式，這次便來品嘗多道時令新菜式。第一道有四頭南非凍鮑魚，擺碟精緻，用料矜貴。鮑魚切得厚薄適中，煙韌微彈，滷水極之入味，鮮味甘香不澀。原來師傅以自家滷水將四頭鮑魚醃足20小時，那份甜，媲美乾鮑溏心！

絆蟹肉桂花炒蝦絲簡直是功夫之作，蟹肉、蝦絲、蛋和銀芽全部生炒，全部炒得勻稱。蛋碎如桂花細緻，金黃不焦；不採用粉絲，飽滿的銀芽清甜爽口；蟹肉鮮味細滑，蝦絲甜鮮微彈。每樣材料恰到好處，火喉控制、下鍋時間和次序也要拿捏得準繩，吃得出陳師傳的經驗老到及一絲不苟。

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