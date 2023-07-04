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應該因為日本成為復仇式旅遊的主要目的地，加上日圓持續下跌，又有平價機票的關係，現在香港的日本餐廳不再預約困難，反而中菜廳變得一位難求。好像沙田凱悅酒店的沙田18，想在周末去歎點心、食招牌北京填鴨的話，就起碼要早一個月預訂。生意好，也沒有讓何振雄師傅停下腳步。今個夏天，繼續設計出新菜式。想想上次前往沙田18已是多年前，是時候再來品嘗何師傅的手勢！

每次來到大學站，都有種恍若隔世的感覺。山腳山上的面貌與當年在此唸書時已改變不少，但青山當中依舊能夠尋找記憶憑據。來到沙田18，當然要點北京烤填鴨。這裏的北京烤填鴨快要取代乳鴿成為沙田名物，水準穩定，口味是老北京的正宗地道，鴨皮烤得酥化有厚度，中間有空氣感，油脂入口化作豐腴，單是那層皮已值得一訪再訪。另外肉嫩鮮香，多吃不膩，現在也邊寫邊回味。

接著來，便是何師傅的新菜式。來到夏天，想起海鮮，何師傅設計出四款海鮮菜式。當中鹹檸檬蒸大蟶子十分開胃，鹹檸檬切絲後與開邊蟶子同蒸，鹹酸甜味平衡，也帶出夏日的清新。我更喜歡辣椒餅四角豆爆炒蝦球，氣溫高企的時候，特別想吃濃香型菜式。辣椒餅由何師傅自製，辣椒香辣，更帶有豉椒鹹香，香氣濃淡恰到。蝦球肉厚，十分脆爽鮮美，而且炒得十分入味，有鑊氣而不熱氣。叫人吃不停口的，還有坊間少見的四角豆，清爽甜香，撈飯應該不錯。

蝦子柚皮是經典功夫粵菜，從來沒想過這道菜有變奏的空間，何師傅今次卻做出驚喜。師傅先以豬油炸香柚皮後，再加上禮雲子和蝦米同炒。炒柚子外層微脆，中間軟綿得入口即化，滲出淡淡豬油與柚皮結合的甜香。至於每逢清明前後當造的禮雲子，即蟛蜞蟹子，而人手逐隻於蟛蜞中挑出來，所以十分珍貴。禮雲子鮮味無窮，加上蝦米，香氣濃厚馥郁。

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