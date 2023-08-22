Travel & Dining

Yan Can Taste - Yan Chung

加入最愛專欄　 收藏文章　

22/08/2023Photo: 由作者提供

大阪米芝蓮二星名廚以Barbie髮色再登場！創意Omakase歎杜拜生蠔、俄羅斯馬糞海膽、印尼黃油蟹壽司、瀨尿蝦櫛瓜花天婦羅，誰說只有日本海產才好吃？

#米芝蓮 #甜品 #美食地圖 #Omakase #日本菜 #名廚 #日本料理 #天婦羅 #Food Map #美食 #Barbie #壽司 #魚子醬 #海膽 #廚師發辦 #芭比 #西班牙紅蝦 #壽司芳 #馬糞海膽 #蟹餅 #雲呢拿雪糕 #槍魷魚 #Hiroki #Nobu #象拔蚌 #素麵 #蝦膏 #瀨尿蝦 #鯛魚湯 #紅蟹 #米芝蓮名廚 #大阪米芝蓮 #白桃凍 #大阪米芝蓮二星 #西班牙吞拿魚 #印尼黃油蟹 #意大利櫛瓜花 #杜拜生蠔 #蝦頭 #意大利刺身薄切 #法國帆立貝 #大連海膽

　　上次與大阪二星鮨店壽司的主理人兼主廚Hiroki先生見面，只是去年7月的事。相隔一年再見面，萬般滋味！去年年中，疲情踏入第三波，香港仍未開關，餐飲處所上座率不可多於6成。現在，幾乎已經忘記原來疫情只是去年的事。聽說今年有不少日籍廚師真正返鄉下，也有些準備移師台灣或新加坡。所以，Hiroki先生仍每年堅持來港至少一次與粉絲會面，實在感動！

 

上次見面，Hiroki先生染了金加綠色的頭髮。他每次出場的髮色也令人期待，甫見面便有話題。

 

　　面對疫情，對香港壽司芳的打擊不大，反而成為港人幻想去日本的熱門選擇。有實力有口碑，即使今年人人報復式返鄉下，壽司芳仍然晚晚滿座。不過，香港壽司芳可能又要面對另一挑戰，就是香港可能禁止日本十個都縣海產進口。但似乎任何事到了Hiroki先生手上，也不是難題。既然大家對日本海產有憂慮，他乾脆設計出全新的環球美饌大廚發辦菜單。

 

Hiroki先生最近染上粉紅色頭髮，令人馬上想起最近大熱的Barbie。

 

　　認識Hiroki先生的，也知道他擁有超過20年的高級壽司創作及入廚經驗外，亦曾於Nobu美國紐約店工作8年，加上他喜歡同遊列國，以開放的心態吸收見識，烹調充滿其個性、獨特性和見識。他從不受任何框框約束，今年，他頭髮染上粉紅色，讓人想起最近大熱的Barbie，顯得可愛佻皮。至於Hiroki首次推出的環球美饌，更加是大膽突破，完全放棄採用日本食材，而選取杜拜生蠔、西班牙吞拿魚和南海鯛魚，製作出驚喜一浪接一浪的Omakase，精彩！

 

　　第一道菜，凍紅蟹配蟹湯醋啫喱已經先聲奪人，蟹殼以醋浸軟再反起製成小碟，面層的蟹餅十分可愛，原來以搗碎的蟹殼烘焗而成，入口極香脆，有點像日本買回來的蟹餅手信。Hiroki採用菲律賓和印尼紅蟹，將蟹殼煮成高湯，再做成啫喱，連蟹肉入口，加上梅子花，鮮甜味美！

 

凍紅蟹配蟹湯醋啫喱

 

　　然後有杜拜生蠔配青檸啫喱自家製魚子醬，莫說品嚐，連聽也很少聽過杜拜生蠔。杜拜生蠔海水味濃，而且帶點銅蠔風味，連魚子醬和清爽的啫喱入口，竟有微微鮮肉香，有很趣，讓舌尖長見識。

 

杜拜生蠔配青檸啫喱自家製魚子醬

 

　　第三道為法國帆立貝薄切配蘋果洋葱汁，來自法國的帆立貝軟嫩鮮味，配上辣根和蘋果洋蔥汁，微微刺激，提鮮帶甜，口味很西式。

 

法國帆立貝薄切配蘋果洋蔥汁

 

下一頁：更多精彩美食—槍魷魚素麵配「燒賣」、象拔蚌昆布泡泡、大連海膽素麵

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情

Travel, Eat, Sleep, Repeat
More On Yan Can Taste
You May Also Like
#米芝蓮 #甜品 #美食地圖 #Omakase #日本菜 #名廚 #日本料理 #天婦羅 #Food Map #美食 #Barbie #壽司 #魚子醬 #海膽 #廚師發辦 #芭比 #西班牙紅蝦 #壽司芳 #馬糞海膽 #蟹餅 #雲呢拿雪糕 #槍魷魚 #Hiroki #Nobu #象拔蚌 #素麵 #蝦膏 #瀨尿蝦 #鯛魚湯 #紅蟹 #米芝蓮名廚 #大阪米芝蓮 #白桃凍 #大阪米芝蓮二星 #西班牙吞拿魚 #印尼黃油蟹 #意大利櫛瓜花 #杜拜生蠔 #蝦頭 #意大利刺身薄切 #法國帆立貝 #大連海膽
More on Travel & Dining

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#2021xmasgift#DIVAart#ArtInvest#Investment#藝術市場動向#Artcation#Items#露背
Travel & Dining Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
雙幣交易
大國博弈
More
Share