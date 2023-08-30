加入最愛專欄 收藏文章

香港麗晶酒店（Regent Hong Kong）於2001年改成香港洲際酒店前，我也踏足過兩、三次。香港麗晶酒店在1979年開業，每間客房的浴室有花灑、有浴缸、有坐廁，也設有雙洗手盆，成為日後豪華酒店的指標。加上周星馳主演的《國產凌凌漆》以麗晶酒店和麗晶賓館製造笑料，麗晶酒店已是香港的經典。不過，當年不流行staycation，那時也沒想過麗晶會在改為洲際的多年後復業，而且讓我入住體驗。我覺得我住的不只是酒店，而是藝術、歷史和文化！

有些人嫌Regent Hong Kong翻新改裝得不夠面目全非，從外看，比起數年前好像只轉換了顏色。建築物仍有濃厚的熟悉感，不會令人忘記它己屹立在維港上多年，這正是設計師的原意。酒店大部分的空間也由香港土生土長的設計師盧志榮操刀設計，他曾獲選為「世界傑出華人設計師」，於1988年以最佳論文獎取得哈佛大學建築系碩士學位，亦曾任教於紐約 Syracuse 大學，並且是德國斯圖加特的 Akademie Schloss Solitude 成員。居住在希臘雅典超過三十多年，其作品不論在米蘭、雅典、倫敦、伊斯坦堡、雅爾塔、杜拜、抑或於上海、北京與深圳展出都深受國際賞識。

雖然於外國生活多年，兒時於筲箕灣漁村長大的盧志榮，對香港仍是充滿感情。對於麗晶酒店的經典，尤其帶有歷史性的部分，不會完全破舊立新，而是以能永續的方式保留下去。擁有如此精彩的位置：面對維港的最佳位置，外面就是星光大道，鄰近香港藝術館、太空館和大型商場等等，酒店大可加蓋樓層，用盡由海傍到梳士巴利道的土地。但麗晶酒店大堂門外仍保留連接梳士巴利道的斜路，以及圓形的噴水池，讓人每次經過也記起當年回憶。

寫了三段，是時候踏入香港麗晶酒店當中。大堂的門並非純玻璃，而是加上木材設計，像一道將室外煩擾阻隔的屏風，同時將陽光變得柔和，再引入大堂當中。盧志榮很喜歡利用自然光源和反光倒映去營造和階寧靜的空間感。五星酒店大堂總少不了華麗的水晶燈，但在今時今日，太過順理成章。盧志榮與捷克著名概念設計師兼玻璃藝術、擺設及照明裝置製造商LASVIT合作，再配合燈光設計師Tino Kwan的照明效果，以人手打造出名為《金璨憶記》的16組玻璃屏風。玻璃屏風的燈光可調節色溫，根據不同時間和天氣變化，就像有生命一樣。

《金璨憶記》的確矚目搶眼，但沒人細心解釋，容易錯過不少細節。其實對麗晶酒店內的藝術品有興趣的話，即使非住客，也可以要求大堂職員提供導賞服務。職員有時間的話，都會樂意作深入介紹。大堂右則其實也像個畫廊，牆上的屏風——「麗晶回憶」，靈感來自中式捲軸，當中集合了麗晶酒店由開業至今、各個角落的藝術品影像。好像PLUM餐廳的古董金色屏風，還有曾經排列於客人走廊兩旁的陳子慧中國書法摘錄，盧志榮以相片形式紀錄下來，再放在「麗晶回憶」上，令經典不會過時過氣。

至於大堂左側，除了會看見四十多年來仍然雪白華麗的白雲石樓梯外，還有木地金屬工匠抒銅COXPER的藝術品。抒銅COXPER以青銅和銅製手工雕塑於大堂打造出荷花池，明明是靜態，卻感覺出動態，池水表面仿佛隨「雨點」跳動。更有趣，相隔一、兩個月再來，荷花數見增加了，想不到金屬也能做出和暖的詩意和生命力。

值得細心欣賞的藝術作品，或者懷緬過去的地方不少，最好像我，比check-in時間早半小時來到。當感染了藝術氣息後，便是時候check-in。長長的check-in櫃位後，裝有15米長的LED數碼藝術屏幕，一邊辦理手續，一邊欣賞屏幕上流動的畫面，每秒也不會覺得是多餘的等待。影片由香港新媒體藝術家洪強創作，以火花、蒸氣、雲煙和鮮花的飄揚舞動，象徵香港麗晶酒店的重生。

下一頁：即睇維港景客房設計、配套！







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載