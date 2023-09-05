加入最愛專欄 收藏文章

Noi去年10在香港四季酒店開幕，只是7個月時間，便已經奪得一星米芝蓮榮譽。即使沒有米芝蓮加持，Noi也是城中話題。Noi是阿根廷出身、意大利長大的米芝蓮星級名廚Paulo Airaudo開設的亞洲旗艦店，開在四季酒店當中，主打現代意式菜系，看來是fine dining。上月終於如願與友人到Noi晚餐，是fine，卻非老派的fine，而是充滿驚喜和新意的fine。

傍晚時分來到Noi，先在酒吧區喝杯冷飲消消暑。落地玻璃窗外是中環鬧市，天色漸沉，室內更有氣氛。最吸引視線，是天花忽亮忽暗的圖案，有海豚、帆船、恐龍、水母和八爪魚等等，好像海洋探知館一樣，看著「海洋生物」，內心也跟著悠然寧靜下來。喝著喝著，穿著西裝的餐廳員工端來兩大盤食材：「這是我們今天晚上採用的食材。」一盤有來自蘇格蘭和諾曼第水域的藍龍蝦、帶子、阿拉斯加新鮮皇帝蟹腳，另一盤是青檸和露筍等香料蔬菜，空氣間突然飄滿海洋和田園氣味，心神也離開了城市。

第一次像這樣享受意大利菜，加「fun」！Chef Paulo在阿根廷長大，意大利成長，他在15歲時已經常常走進祖父母的廚房，並於18歲時決定投身廚藝事業。Paulo 曾於多間著名餐廳中學藝，後來在日內瓦開設了首家餐廳 La Bottega，而以其女兒命名的 Amelia 亦於開業六個月內榮獲米芝蓮一星餐廳。Amelia 更於 2021年躍升為米芝蓮二星餐廳，Paulo 因此成為巴斯克美食區中首位榮獲米芝蓮兩星肯定的外國大廚。 2019 年時，Paulo獲得了「Jeunes Restaurateurs Innovation Award」大獎，烹調技術和創意也獲得肯家。

而現時坐鎮Noi的主廚Luigi Troiano，履歷也精彩。Luigi為意大利那不勒斯人，於當地五星酒店開始廚藝生涯，2017年加入英國名店The Fat Duck，2018年進入Hotel Waldorf Astoria Roma Cavalieri旗下餐廳La Pergola工作，2019年到哥本哈根的三星米芝蓮兼2022全球最佳50大餐廳榜首的Geranium餐廳工作，一年後，分別在斯德哥爾摩的Frantzen和法國瓦朗斯的Maison Pic烹調，2021年於奧斯陸Maaemo任職。在國際頂尖餐廳的工作經驗，現在帶來香港！

從酒吧區來到用餐區，像走進歐陸大宅的神秘客廳當中，坐在古典的天花壁畫下的弧形梳沙上，不會令人拘謹，正是談天說地聊八卦的好空間。12道菜的秋季菜單正式開始，Paulo著重時令當造，在秋季，餐廳團隊以蘿蔔、大頭菜和蘆筍等根莖蔬菜入饌，另外，搜羅了來自意大利、台灣、日本、澳洲及東南亞的柑橘類水果，如柚子、金桔、酢橘、阿瑪菲檸檬及西西里檸檬等，帶出清新感。賣相和食味，打破對意大利菜的印象，難以用一個地方風格去概括Noi的菜式，最簡單直接，便是Paulo風格！

先來兩款Amuse Bouche，第一款是Horse Mackerel, Stracciatella。大廚來到香港受到本地點心啟發，以鮪魚作為餃子撻的主角，加上意大利水牛芝士泡沫、切碎的蘆筍，以及西西里檸檬汁和梅子醬。小小的一餐前小吃，撻皮脆身，有泡沫細滑，有鮪魚軟嫩，至於味道，柑橘清新當中有魚油甘香，讓舌尖的精神集中起來。

兩款餐前小吃，更喜歡Australian Black Abalone, Teardrop Peas。蜜豆與鮑魚，吃下有點中式感覺，其實靈感來自意大利非常受歡迎組合——意式煙肉及豌豆。豌豆是巴斯克地區的傳統食材，主廚加入了來自台灣山區的檸檬汁，增添風味。黑邊鮑魚以長時間高壓煮理，使其細嫩，鮑汁也有濃縮的鮮味。兩隻結合在脆口的雲吞皮上，一口咬下，迷人！

下一頁：更多精彩菜式—羅納塔豬油炭烤魷魚、吞拿魚腩配高湯啫喱魚子醬、澳洲黃尾獅魚配番茄清湯







全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情