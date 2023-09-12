加入最愛專欄 收藏文章

曼谷的Le Du在2013年開業後不久便進入「亞洲50最佳餐廳」，當時已經很想品嘗主廚兼老闆Chef Ton（Thitid Tassanakajohn）的手藝。可是每次去曼谷，都是漫無目的悠閒之旅，隨心在酒店無邊際游泳打卡做spa再去逛夜市，而且旅程前都不作預訂動作，自己一直以來沒機會去Le Du。Le Du於2019年獲得米芝蓮一星，這個年度升上「亞洲50最佳餐廳」第一位，但我在開關後最近一次去泰國是往東北走，在曼谷逗留的時間太短，加上No.1餐廳更難預約，感覺與Le Du的距離愈來愈遠。在後悔之前有太多錯過之際，Le Du於尖沙咀K11 MUSEA開設全球首間海外餐廳，這次，不可再讓拖延症耽誤。

Chef Ton的Le Du和Nusara在2023年「亞洲50最佳餐廳」中分別排第一和第三位，可說是年度最矚目名廚。兩月前，於K11 MUSEA開設首間海外分店，當然成為亞洲話題。分店名為NIRAS by Le Du，命名靈感來自泰國古時詩人環遊世界時創作的詩歌，Chef Ton以此象徵Le Du首次衝出泰國，向地球上更多地方展示泰國的文化，極具意義。

Chef Ton曾於紐約市米芝蓮星級餐廳Eleven Madison Park、The Modern和Jean Georgers磨練廚藝，見識愈多，愈失望於大部分人對於泰國菜的印象只停留於街頭美食。所以他回到泰國，以優質時令食材發揮泰國菜的多樣性和可塑性。他以精湛的現代烹調技巧將泰菜提升層次，最重要是不失經典的風味靈魂，閉上眼，還是讓泰國人回憶起陪伴成長的味道。

Chef Ton將間中前來香港分店掌廚，而坐鎮NIRAS的是與他並肩作戰八年的得力助手Naruemon “Mai” Ratiphuthilap，還有曾於泰國頂級餐廳Central Embassy、Siwilai City Club和The House on Sathorn工作的Sarocha “Bua” Rajatanawin。割愛派出左右手，可見Chef Ton對香港食客的重視。

NIRAS同樣重視時令，而Chef Ton可能知道香港除了有不少曾前往曼谷Le Du朝聖的擁躉外，還有我這種多次錯過機會的食客，所以打頭炮的四道及六道菜品味菜單集合了Le Du開業十年來的招牌菜，實在貼心。想回味抑或首次品嘗，這個餐廳也是完美！

下一頁：繼續睇NIRAS by Le Du更多精彩菜式







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載