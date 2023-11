Travel, Eat, Sleep, Repeat

國際星級名店Nobu回歸!無敵維港夜景依舊!招牌日本 x 秘魯創意料理:龍蝦香橙熱情果、吞拿魚山藥秋葵、帝皇蟹天婦羅配秘魯黃辣椒!可別忘了名物鱈魚西京燒! http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/travel/yancantaste/44512

