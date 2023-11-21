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Smoke & Barrel開在雲咸街和己連拿利道交界，由皇后大道中爬石級至快沒氣沒力時，便代表快要到達。如果菜式水準只是普通，也不會來第二次，而Smoke & Barrel可說將這個位置起死回生。上星期應該是我第三次來到Smoke & Barrel，傍晚六點多來到，只有我一人，餐廳經理還讓我偷吃了一片熱辣辣的牛胸脯肉（Brisket），鬆軟濃香。先不要吃太多，要留胃納！到晚上七時多，餐廳坐無虛席，開放式廚房前的吧枱位也坐滿人。加上那山核桃木的燒烤香，還有微涼的氣溫，有歐美冬日派對的氣氛！

來過Smoke & Barrel的，最深印象應該是由美國密蘇里州Grill Co.生產的柴火煙燻爐，餐廳還為它改了個名字叫「The Beast」。可以打開The Beast來看看嗎？經理回答：「我們昨晚已經把肉放到The Beast內了，現在裏面已經清空。」餐廳主打美國德州式燻製燒烤，The Beast底放入山核桃木，面層放上豬牛雞等肉類，經長時間慢火縈烤後，然後放到保溫箱中。慢火煙燻，不怕燒焦，肉汁膏脂入味，而且維持豐盈，嘗過便知其過人之處。

友人到齊，先來頭盤。「Beef Tartare, Homemade Garlic Butter Bun, House Fermented pickles」，牛肉他他放在The Beast內煙燻過，所以不像傳統牛肉他他般鮮紅。牛肉軟嫩，牛鮮當中還帶微微煙燻香，加上蒜蓉牛油包，很滋味。

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