聖誕下午茶2023兩大推介!英倫風Paddington熊「行李箱」、吃香橙蜜餞蛋糕!超夢幻星光玻璃球聯乘GODIVA朱古力聖誕Feel鹹甜點 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/travel/yancantaste/44593

