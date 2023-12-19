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最近與很多朋友一起病了！隨了天氣突變，忽冷忽熱外，還加上舟車勞頓，病上加病！從熱帶地方回到香港，便去港灣壹號與友人吃個午餐！看看菜單，有古法羊腩煲，內心已湧上一陣感動。本以為自己口淡淡沒有甚麼食欲，結果從小碟到甜品也吃得一口不剩。而且由菊花陳皮花膠燴生拆水鴨絲時，手腳已踢走冰冷，吃過古法羊腩煲後，全身暖烘烘。友人話：「你頭先面青口唇白，而家塊面已經紅卜卜！」絕無誇張，粵菜不時不食的智慧，最能給人home sweet home的感覺！

上一次來港灣壹號，已經是一、兩年前為好友餞行的時候。為了讓好友記得香港出色的點心，所以選擇了這裏吃早餐。再次來到港灣壹號，很懷念！當日友人移民他方，感恩在港仍有好友繼續相約聚餐。中菜廳環境依舊華貴，落地玻璃窗外還是開揚的維港景色，最重要，佢然由主廚陳漢章掌舵。陳師傅入廚三十多年，曾於多間酒店中菜廳工作，更曾為米芝蓮餐廳擔任開業團隊。獲獎無數，卻很少掛在嘴邊，踏實地以廚藝說服食客的味蕾。

陳師傅的粵菜給人十分紮實的感覺，傳統卻不老派，味道和口感沒有偏離正宗，從而達至最完美最平衡的境界。是日午餐由點心開始，有鮑魚蒸燒賣、碧綠鮮蝦餃和竹影山珍如意果。絕對稱得上皮薄餡靚，鮑魚蒸燒賣鮮香十足，鮑魚煙韌，燒賣微微彈牙，而且沒有半點蒸得過火的水氣。鮮蝦餃鮮爽味美，最出色是皮薄不漿牙，餡料切得平衡而富有口感。最喜歡竹影山珍如意果，外層包了竹笙，沒穿沒破，精緻美觀，中間也充滿菇菌幽香，可連紫蘇葉一起吃下，添上層次。

接著來有陳師傅的招牌菜，以小碟形式上枱，包括鵝肝魚子醬脆皮乳豬件、蜜汁叉燒和椒鹽澳洲鵪鶉腿。吃過點心後，本來病得昏沉的味蕃已被喚醒，再嘗過這些小碟後，整個人也精神起來。鵝肝魚子醬脆皮乳豬件香口，鵝肝增加了乳豬的香腴，魚子醬加添微微鹹香，最重要是不油膩。不騙你，作為病人，吃到劣質膏脂必會反胃，而這鵝肝魚子醬脆皮乳豬件，讓我愈吃愈起勁！

蜜汁叉燒沒有令人失望，軟腍而帶肉汁。椒鹽澳洲鵪鶉腿十分惹味，卻沒有過份濃俗，鹹香剛好。澳洲鵪鶉腿雖未至於啖啖肉，但肉香鮮濃，甚至帶有野鳥香，肉質嫩滑，難怪不少成為不少名廚愛用的食材。

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