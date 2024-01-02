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祝大家2024年開心愉快！身體健康！在2023年結束之前，朋友相約到中環H Code的Fireside聚餐。中環就是那麼有趣，差不多每個星期也往中環覓食，同一幢大廈也前往過好幾次，但永遠有寶藏去尋找和發掘。其實Fireside在2021年已開業，只是一直想不起要去試試！這次要多謝友人邀請，之前錯過了Fireside，這一頓下來，以後來H Code也會記得這裏的西班牙紅蝦和「老牛」！

來次前，看了大廚的資料。西班牙籍大廚Jaime Ortola出生於華倫西亞（Valencia），曾經於西班牙Alicante的Audrey和香港的La Paloma工作。當我來到Fireside，首先看見放了牛肉的熟成櫃。難道Firesdie是西班牙扒房？為了和Jaime打開話匣子，便說起了多年前往華倫西亞參加火節（Las Falla）的經歷。其實不用固意找話題，Jaime十分友善健談，「你參加了火節？很好玩吧！」

然後，我說起據說起源於華倫西亞的西班牙燉飯（Paella），Jaime應該知道我以為Fireside也有提供西班牙燉飯，或者不少人也有同樣誤解，於是解說：「華倫西亞的確有很多很出色的Paella，不過Fireside不是扒房也不是西班牙餐廳，而是以直火去發揮食材的可塑性。」Fireside的開放式廚房內設有Mibrasa明火烤爐和度身訂製的石磚爐，坐在開放式廚房前，便可以欣賞熊熊烈火。

以「直火料理」為主打概念，但挑選和處理食材方便更令人大開眼界。在入口處的熟成櫃內，除了有牛肉，還有魚材，當中竟有本地馬友。牛肉也不簡單，澳洲Blackmore和牛、澳洲食朱古力的Mayura和牛、意大利Carima15至24個月大老牛，還有西班牙Rubia Gallega 8歲老牛。牛肉和魚鮮經過熟成後，以荔枝木和杏仁木等作燃料煙燻燒烤，把原始風味鮮香濃縮，留在舌上釋放。

先來頭盤，Cecina看似Iberico火腿，其實是風乾四年的八歲西班牙和牛後腿肉。Cecina口感軟又緊致，先散發出火腿鹹鮮，然後有牛肉濃郁野性香氣。而伴碟的果仁減去羶味之餘，也帶出甜鮮。每一口也有層次變化和香醇鮮濃，很好配紅酒！

接下來的龍蝦包（Burnt losbter roll）外型已經與別不同，十分精緻。烤得微焦的龍蝦加上煙燻三文魚籽、蟹蛋黃醬和牛油麵包，入口滿滿是龍蝦鮮味，輕盈不膩。牛肉他他（Beef tartare）也十分精巧，牛肉軟綿，底層薄脆香口，加上Kristal魚子醬，口味矜貴。

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