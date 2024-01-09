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尖沙咀的Sabatini無論在香港的意大利菜界或是fine dining界也有一定地位，始於1958年在意大利羅馬開業的名店，九十年代初進駐香港尖沙咀帝苑酒店，至今已經有31年歷史，說得上是香港意大利菜的老字號。應該不少人對餐廳的羊架、意大利粉、甜品車，還有現場樂隊印象深刻。去年年底，Sabatini趕在聖誕前於中環IFC開設第二間分店。昨晚終於與友人前往新店，裝潢吐露出歐陸老店的雅緻外，維港大都會景色像被裝裱在巨型畫框一樣，與店內懷舊沒違和感外，更格外夢幻！

來到Sabatini的門外，已有種去到羅馬的感覺。為餐廳操刀室內設計的，正是著名的梁志天設計集團。團隊以5個概念將餐廳劃分為5個不同區域，「Apeture接待處」便是以新銀河大理石地台，以及繪上歐陸風格圖案的石灰拱形大門將人帶入羅馬；穿過接待處後便是「Atrium」，屬於酒吧和休息區，地面舖了白色瓷磚，加上木板牆壁和青銅壁燈，還有古典的長枱酒吧，氣氛高雅懷舊。

再往前走，坐到主用餐區之前，會經過「Discovery Corner」，便是Sabatini經典的自助前菜區，琳瑯滿目的火腿和芝士當然吸引，但我最喜歡便是牆上的壁畫，餐廳經理說：「這是羅馬總店門外的景色。」原來這是Piazza di Santa Maria的景色。主用餐區「Vista Mare Galleria」有種華麗，維多利亞港的景色已值萬金，加上羅馬歷史建築的經典拱形天花，集合浪漫元素。最後有「Alcove Garden」貴賓室，布置以意大利古典藝術品，感覺溫馨。

掌廚中環Sabatini的餐廳主廚，是來自意大利的Marco Antonio Li Voti。Chef Marco入廚十多年，曾經於ALMA意大利國際烹飪學院受訓，畢業後曾於倫敦的Sketch、威尼斯的El Coq，米蘭的Seta，以及由Viviana Varese的Alice工作。來到香港後，也在尖沙咀Sabatini與團隊交流，力求在中環新店發揮自己水準的同時，也堅持Sabatini的傳統。

尖沙咀店與中環新店的餐單大概有八成相同，即使不同菜式，口味也充滿Sabatini的傳統風味。這次來品嘗新店的意大利冬季黑松露套餐，每位$1,958+10%，五道菜，由第三道菜開始，便會刨上滿滿的冬季黑松露片，十分誘人。

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