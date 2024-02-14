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祝大家龍年行運一條龍！身體健康！心想事成！日日有口福！

迎龍之前，與友人去了尖沙咀的Ankoma。餐廳開了大約一年，第一次來，卻有重臨舊地的感覺。尖沙咀赫德道，剛畢業時也曾經「蒲」過一段日子，到現在還可以聞到當時借酒消愁的味道，有點不堪回首。Ankoma便位於赫德道的金麟商業中心五樓，走到樓下，典型尖沙咀老派商廈格局有份熟悉感。心裏不禁問：這裏真的有高水準餐廳？再想想：這位友人的品味有信心保證！踏入升降機一刻也比較安心！

因為我對赫德道先入為主的印象，五樓升降機門打開一刻，更有驚喜！Ankoma有種東京隱世小店的氣氛，店內只有八人吧枱位，開放式廚房內有正在認真烹調的主廚Frankie Wong（王歲允）及其團隊。裝修滲滿日系簡約，寫意休閒而具高格調。餐廳還有個露台，夜色當中，有點像置身蘇豪區。但如果Ankoma真的位於蘇豪區，想信餐單上的價錢提升至少三成。

介紹一下主廚，在香港土生土長的Frankie Wong，2016年於馬哥孛羅港威酒店開始廚藝生涯，然後於半島酒店Verandah Kitchen發展。到了2019年便於廣州創業，開設飲品及甜品店。2020年，加入米位蓮一星餐廳ZEST by Konishi，後來在米位蓮二星餐廳Ecriture向Maxime Gilbert學藝，得到最大啟蒙，塑造出今日的烹調個性。現在掌舵Ankoma，Frankie結合法國和日本烹調經驗，加上從世界各地採購的高級食材，展示他對入廚的熱誠。

迎春接福，這次來Ankoma便是品嘗由Frankie全新設計的十道菜式春季嚐味餐單，每位$1,480+10%。首先上枱有雪場蟹撻（Zuwaigani），雪場蟹肉配上雪利酒醋片及昆布薄片，賣相十分精緻。第一道菜已給人與別不同的印象，以蟹肉入饌的菜式，通常較為清淡。而這道Zuwaigani帶出雪場蟹細膩甜美之餘，竟散發出海洋鹹香，很是滋味！

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