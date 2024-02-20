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每次經過利東街，也會到The Baker & The Bottleman買個Triple Valrhona Chocolate Cookie或者Brownie。當然還記得烘焙店樓上還有間葡萄酒主題餐廳，剛開幕的時候來過，當時的菜式十分英式，有蘇格蘭蛋Scotch egg。美味，只是口味有點意料之內。餐廳最近有新廚上任，將餐單來個改頭換面，為英國料理加上新意，看來是時候再次到訪！

The Baker & The Bottleman的新任主廚Ollie Eisenhardt來自英國，曾於Simon Rogan的多間知名餐廳的廚房磨練，包括倫敦米芝蓮一星餐廳Roganic和Aulis，以及卡特梅爾的米芝蓮三星餐廳L'Enclume。於香港的The Baker & The Bottleman，Ollie堅守餐廳永續烹飪和強調季節性食材的理念外，也為精緻英式小酒館的傳統美食注入現代風格，也為印象刻板的英國菜注入新意。

Ollie初來報到，便與行總主廚Oli Marlow聯手設計出全新的時令菜式。這晚六點半來到餐廳，餐廳已有客人，到了七、八點左右，全店已坐滿人，幸好友人早已訂位。

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