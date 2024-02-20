Travel & Dining

Yan Can Taste - Yan Chung

加入最愛專欄　 收藏文章　

20/02/2024Photo: 由作者提供

灣仔烘焙店樓上發現英式小酒館！新上任星廚一改英國菜印象：一次食盡烤羊肩、羊腩、羊腿、羊頸肉香腸！熟成兩周本地鴨胸、鴨腿春卷

#英國菜 #美食 #美食地圖 #烤胡蘿蔔 #Food Map #The Baker & The Bottleman #檸檬撻 #歐陸菜 #烤墨魚 #英式小酒館 #永續烹飪 #雅枝竹 #鱸魚 #泡芙 #本地比目魚 #榛子慕絲 #斧頭扒 #羊肉 #本地鴨胸 #牛扒 #羊頸肉 #Tomahawk #羊肩 #羊腩

　　每次經過利東街，也會到The Baker & The Bottleman買個Triple Valrhona Chocolate Cookie或者Brownie。當然還記得烘焙店樓上還有間葡萄酒主題餐廳，剛開幕的時候來過，當時的菜式十分英式，有蘇格蘭蛋Scotch egg。美味，只是口味有點意料之內。餐廳最近有新廚上任，將餐單來個改頭換面，為英國料理加上新意，看來是時候再次到訪！

 

位於利東街上的The Baker & The Bottleman有種歐陸風。

餐廳設有長枱、梳化位和散枱，氣氛寫意，就像倫敦的小酒館。

 

　　The Baker & The Bottleman的新任主廚Ollie Eisenhardt來自英國，曾於Simon Rogan的多間知名餐廳的廚房磨練，包括倫敦米芝蓮一星餐廳Roganic和Aulis，以及卡特梅爾的米芝蓮三星餐廳L'Enclume。於香港的The Baker & The Bottleman，Ollie堅守餐廳永續烹飪和強調季節性食材的理念外，也為精緻英式小酒館的傳統美食注入現代風格，也為印象刻板的英國菜注入新意。

 

來自英國的Ollie Eisenhardt現時擔任The Baker & The Bottleman主廚。

 

　　Ollie初來報到，便與行總主廚Oli Marlow聯手設計出全新的時令菜式。這晚六點半來到餐廳，餐廳已有客人，到了七、八點左右，全店已坐滿人，幸好友人早已訂位。

 

全新的餐單由Ollie Eisenhardt和行總主廚Oli Marlow共同設計。

先來一杯白酒，下班後不想太多，交給店長推介。

 

下一頁：即睇精彩美食

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

Travel, Eat, Sleep, Repeat
More On Yan Can Taste
You May Also Like
#英國菜 #美食 #美食地圖 #烤胡蘿蔔 #Food Map #The Baker & The Bottleman #檸檬撻 #歐陸菜 #烤墨魚 #英式小酒館 #永續烹飪 #雅枝竹 #鱸魚 #泡芙 #本地比目魚 #榛子慕絲 #斧頭扒 #羊肉 #本地鴨胸 #牛扒 #羊頸肉 #Tomahawk #羊肩 #羊腩
More on Travel & Dining

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#北宋汝窯器#親密#Gym Come True
Travel & Dining Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
雙幣交易
大國博弈
More
Share