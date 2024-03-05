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以為Nobu會是麗晶酒店重開之後，最後一間開幕的餐廳，差點忘了昔日洲際酒店之內還有一間Spoon by Alain Ducasse。最近，Spoon的位置重開，已改頭換面成為Qura Bar，成為麗晶酒店重開後的全新餐飲空間。兩星期前，相約朋友到這裡，目的不只喝酒，還有吃晚餐，因為Qura Bar內還有間餐廳。

踏入Qura Bar的第一步，已經知道自己會喜歡上這間酒吧。落地玻璃窗外的維港景色，當然是一大亮點。但我更喜歡酒吧來的裝修，恰似探險家的大宅，每件家具也像是於旅途當中物色回來的古董，充滿耐人尋味的故事。「大宅」內還收藏了珍稀古老佳釀，除了有陳釀多年的威士忌和Armagnac，甚至保留了50年代出產的Campari，在這裏可以好好重溫品酒歷史。

Qura Bar的室內設計由「BAR Studio」構思，以「鑑賞家」的多元品味和世界探索為靈感，設計融合了經過歷時兩年物色的家具和裝飾品，包括精心修復的桌椅、古董擺設，可見團隊對完美的堅持。當中的結構包括數個相互連接的空間——Drawing Room、酒吧、酒廊及雪茄區。每個區域也坐擁維港景色，帶出昔日紙醉金迷、衣香鬢影的氣氛。從入口處祖母綠鸚鵡燈飾，以至帶著太陽傘的猴子桌燈，還有鍍金猴子海盜壁燈等，加添十足玩味。除此之外，裝置於入口及走廊的大型復古照片，攝於舊麗晶年代，將昔日及現今的繁華融合在一起，懷念，但也要向前看！

很喜歡酒吧區中央一個背光玫瑰石英吧臺，當中擺放著「Murano」水晶燈飾及紡織品，營造出夢幻氛圍。不過是夜聚會人多，所以選擇了面向維多利亞港的梳化位置坐下，先喝幾杯雞尾酒。酒吧內的珍藏可說叫人大開眼界，例如呈現第一次世界大戰前工藝的「Ferrand Distilled Before 1914」、經過16年陳釀的巴貝多單一混合蘭姆酒「Foursquare Shibboleth」，還有「The Character of Islay WhiskyCompany」的「Fiona Macleod 33 Year Old」可說是艾雷島威士忌的代表作。至於雞尾酒，主要是Classic經典款式，甚至還會採用陳年的冧酒、苦艾酒作為基酒。

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