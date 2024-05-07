上環高空靚景日本割烹料理！30年經驗割烹達人主理！必食名物流心花膠天婦羅、創新醋鯖魚三文治、鵝肝茶碗蒸、熊本A4和牛壽喜燒飯

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和緣剛開的時候來過一次，當時由土生土長的香港大廚掌舵。早陣子，和緣邀請了有「割烹達人」之稱的日籍大廚——西岡正樹（Masaki Nishioka）擔任餐廳行政總廚，又有藉口再去品嘗。雖然現在日元又跌，到日本消費再平了，可是也不能停止在港品嘗至愛的日本料理。而且，一來日本也沒有居高臨下的維港景色，二來，西岡師傅正在和緣。不用想太多原因，想去就去！

再次來到和緣，兩、三年的時間，氣氛沒有甚麼變化，淺木主調同樣帶出日系簡約的禪味。270度的維港景色有份閒逸，街道上的繁忙好像與自己無關。這次預訂了VIP房，不理友人是否介意，霸佔了靠窗的位置，好欣賞腳下的中山公園，原來大片草地配上中山像，從高空角度看，也有點歐陸風情。

作為行政總廚的西岡正樹師傅長期於和緣坐鎮，看上去年紀不大，他在15歲便入行，現在已經有超過30年的烹飪經驗。西岡正樹的父親是一位出色的割烹廚師，早在他的孩童時代，已經耳濡目染。老西岡師傅曾於三重縣開設割烹料理餐廳，曾於日本名廚山本秀正指導下接受培訓，且備受讚譽。後來到了東京銀座的餐廳工作。少年時代的西岡正樹師傅已經進入了跟父親同一集團的餐廳學習。及後，透過朋友的介紹，到了美國費城的高級餐廳工作，吸取了5年經驗之後，被父親召回日本，且開設了自己的第一間餐廳。

西岡正樹開設了自己的餐廳後，人氣急升，兼且多次被日本電視台邀約訪問。可是餐廳持續經營了8年時間後，卻因為業主收地而未能繼續經營下去。而外向的西岡正樹，再次出國工作學藝，於是跑到泰國工作3年，之後重回銀座的一家餐廳工作，等到機會再來，他又再跑到外地工作。他的足跡遍及日本、美國、香港和新加坡的高級餐廳，包括新加坡濱海灣金沙酒店的Takumi Yamamoto，以及香港的 Kakure、Matsunichi、Rozan等。

割烹的「割」是用刀切的意思，「烹」則是指用火煮熟，所指的是日本最傳統的烹調方法。由日籍大廚操刀割烹，最有說服力，西岡更有割烹達人之稱，正正切合和緣的料理風格。日本料理無論日常飲食或精進料理，也著重不時不食，強調四季食材的原味。割烹可說將這文化精髓發揮至淋漓盡致，踏入春夏，西岡師傅亦為和緣設計出時令菜單。

這次品嘗和緣的部分午市套餐，第一道前菜有「松葉蟹肉、海膽、長芋、甜豆、柚子酢啫喱」，賣相十分精緻，尤其切成花朵形象的配菜。松菜蟹肉鮮味，北海道馬糞海膽海水味濃厚，比起白海膽和紫海膽有爆發力，加上柚子酢啫喱，帶出夏日海邊的清爽感。

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