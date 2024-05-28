中環名廚的環保意念：素食、可持續海鮮、來源可靠肉類！必點超香軟鮮味西澳八爪魚、焦香甜美澳洲朱古力和牛、酥香多汁薄炸雞排！別錯過意式家常貓耳朵麵

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品嘗過幾次Michael Smith的廚藝，但都是在私人派對上。上個月，朋友相約到中環的Moxie，內心感覺奇怪，因為Moxie主打魚素概念，而朋友卻是食肉獸。原來最近Moxie加入來源可靠的肉類入饌菜式，難怪一直想捧Michael場的友人馬上安排飯局。

Moxie隸屬於The Arcane Collective，由名廚Michael Smith掌舵，位於置地廣場歷山大廈二樓。由地鐵站來到商場，路上都是步伐急趕的上班族。步入餐廳的一刻，卻有一種難以言喻的寧靜感迎面而來。

Moxie的設計風格以自然和植物為主，室內空間保持簡約，開放式廚房成為視覺的中心。黑色的金屬櫃檯與淺藍灰色大理石檯面相互輝映，木製屏風、地板及傢俱則採用天然橡木，四周的火藥黑金屬飾面宛如黑色畫布，帶黠劇院感。餐廳只有42個座位，小巧的空間，每一個細節卻精緻和用心。

中午時分，餐廳裏坐滿了中環的上班族，享受難得的偷閒時光。Moxie提倡正念飲食，菜式以素菜為主，並包括以可持續方式採購的海鮮。Michael最讓我印象深刻的菜式，便是以西澳費里曼圖八爪魚做的Seared Freemantle Octopus with broccolini, fresh burrata and salsa，柔嫩的八瓜魚，搭配新鮮的布拉塔芝士和微辣的莎莎醬，把我帶回西澳的海邊。

來自英國高雲地利城的廚師Michael Smith於2015年移居香港時並沒有多計劃，隨後加入Shane Osborn的團隊，於The Arcane Collective旗艦餐廳Arcane擔任小組廚師。Michael於2019年被任命為主廚，並一直擔任餐廳的掌舵人，直至2021年因為開立The Arcane Collective的第三家餐廳—Moxie才離開。

在Arcane工作期間，Michael的烹飪方法以及他自己的生活方式逐漸變為更具有環保意識，以可持續發展為重點和以食材為主導的烹飪方式。自從於2020年參與「純素一月」後，Michael立刻開始感受到這種習慣的健康益處，至於這種飲食方式對環境的好處更是不在話下。他現在主要進食植物為主的食物，同時偶爾會吃魚類。這種有意識的飲食哲學最終塑造成Moxie的烹飪精神。

Moxie加入肉食菜式，因為Michael Smith的手藝獲得大量食客青睞，不少食肉愛好者也經常想品嘗其廚藝，所以應眾要求推出以來源可靠的肉類入饌的菜式。餐單上的肉類菜式來自獨立農場和本地供應商，支持實踐可持續發展的生產者。Moxie繼續強調對社會和環境的關注，提倡意識飲食和更健康的飲食習慣。即使食肉，也要食得健康，食得環保！

先上枱的是「紅菜頭沙律、孔泰芝士、意大利火腿、酸子醬」，色彩搭配十分搶眼，尤其是紅菜頭的鮮紅色與孔泰芝士的淡黃色交相輝映。紅菜頭的甜味與酸子醬的微酸營造溫和對比，口感清新而不膩。孔泰芝士的濃郁奶香與火腿的鹹香交織在一起，看似簡單的一道沙律，卻充滿層次。

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