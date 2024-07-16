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Yan Can Taste - Yan Chung

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16/07/2024

限定4場！米芝蓮二星名廚四手晚宴！超級精彩日本鐵板燒x寧波菜：鐵板彩虹櫻蛤、小章魚配日本鮮鮑、1++韓牛東海黃魚春卷、薑米粥浸立鱗甘鯛

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　　真的很精彩！這天坐在鑄鐵板燒（I M Teppanyaki & Wine）的吧枱上，品嘗第一道菜時，已想拍案大讚。鑄鐵板燒和甬府，兩家餐廳最明顯的共同之處，便是兩家都是二星米芝蓮星級餐廳。一間是日式鐵板燒，一間是寧波菜，用料、功夫，也好像風馬牛不相及。但兩位大廚聯乘起來，竟然將日本和寧波的夏日鮮味完美融合再發揮。

 

「大暑小鮮四手晚宴」將假座鑄鐵板燒舉行

 

　　兩位星級名廚包括是甬府的劉震師傅，還有鑄鐵板燒的莫燦霖師傅，兩名師傅名氣響噹噹，坐在他們席前，已感覺到氣勢。夏日炎炎，別只埋怨高溫帶來的難受，兩位師傅便把夏季的鮮味帶到枱上，帶來夏日限定的口福。7月22日是廿四節氣中的「大暑」，兩位大廚均講究時令。劉師傅除了精於傳統寧波菜的「鮮、鹹、臭」三項特質外，亦以自己烹調經驗發揮創新思維，注重鮮味的層層疊疊。而莫師傅精益求精，以一塊鐵板加上個人廚藝，帶出食材最真的鮮味。這次，二人以「小鮮」，如海瓜子、蟶子和野生黃魚等入饌，求精不求大，夏日也有細膩的滋味。

 

兩位星級名廚包括是甬府的劉震師傅和鑄鐵板燒的莫燦霖師傅。

 

　　「大暑小鮮四手晚宴」最精彩之處，並非只將兩位師傅的名氣加在一起，每位只是梅花間竹提供一道菜去拼湊而成，而是整個晚宴的八道菜也是由兩位師傅共同商討設計。頭盤之前，先有餐小吃——鐵板海瓜子。海瓜子又叫彩虹櫻蛤，產自寧波東海的淺海灘，海瓜子的個子幼細，但鮮味極高，莫師傅在鐵板上熱板急炒，鎖汁封鮮，感受到夏日大海的鮮味。

 

餐前小吃——鐵板海瓜子

 

　　晚宴正式打開序幕，頭盤為十八斬／苔香烤蟶子／熗炒芥蘭，先吃苔香烤蟶子，以寧波的豬網油包裹著「長街蟶子」，再放上鐵板上煎香，豬油香腴和蟶子鮮美於舌上一下子散發，味蕾帶動全身也興奮起來。接著入口的十八斬凍蟹是甬府的招牌菜式，蟹肉軟糯，膏香甘美鮮腴，以細膩取勝。最後吃下運用了花刀技巧改造了菜的纖維的熗炒芥蘭菜，清爽而富菜香，為夏日解膩。

 

頭盤—十八斬 / 苔香烤蟶子 / 熗炒芥蘭

 

　　第一道主菜有沙蒜酸湯煎金勾翅，選用日本的花山椒葉進行脫水處理，並搯碎加入到用東海黃沙蒜熬成的湯底中，讓湯底的風味更加多元；已處理好的金勾翅經過鐵板的炙煎，外表焦香，內在軟糯，浸入酸湯汁後一起食用，層次豐富，口感清爽，酸鮮均衡。

 

主菜之一—沙蒜酸湯煎金勾翅

 

下一頁：更多精彩菜式

 

 

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