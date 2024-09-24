尖沙咀維港靚景餐廳翻新！滋補響螺燉湯、脆皮牛坑腩、惹味金榜醬煮大蝦、阿參醬星斑腩，中菜注入馬六甲娘惹元素超驚喜

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最近有不少餐廳翻新，讓一切歷久彌新，好事！另一間翻新完畢的，是尖沙咀iSQUARE高空三十樓的南海一號。南海一號在2010年開業的時候，剛好是南海一號沉船打撈出水之後三年。喜歡航海歷史的我，至今仍對南海一號這名字印象深刻。餐廳位於尖沙咀高空三十樓，像一艘凌空飄浮在維港上空的飛船，景色，無可挑剔！若有外國朋友來港，要把他帶到當中的eyebar，尤其黃昏的時候，沒人會不承認香港真美！

南海一號今年以數月時間裝修，由室內設計公司ec Studio設計師Noel Bernado操刀，令餐廳保留舊有元素的同時，令人眼前一亮。最矚目的改動，便是eyebar的通透感，維港的日與夜，也可透過兩層高的落地玻璃窗延伸至室內。而酒吧上方的「大眼睛」，是上層會所的DJ室，很奇幻。另外，餐廳入口處的南海一號模型、魚缸，也連結著海洋主題，從古航行至今。

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