老派約會之必要！港島五星酒店法國餐廳重開：豪華海鮮拼盤、法式龍蝦湯、焗田螺、香煎鴨肝，重溫法式經典！

加入最愛專欄 收藏文章

疲情之後不少酒店餐廳重開,但香港港麗酒店的法國餐廳Brasserie on the Eighth(懷歐敘)卻沒有趕著湊熱鬧,直至到剛過去的九月中才重新開幕。重開的Brasserie on the Eighth一必如新,落地玻璃窗外是金鐘的大都會景色,室內簡約而雅致,高貴卻不裝作不拘謹。餐廳的廚房班底不變,餐牌亦沒有太多改動。Brasserie on the Eighth仍留最烹調手法紮實的傳統法國菜式,在追求打卡、賣弄花巧的現今,這種口味反而賣少見少。餐廳現時只開晚市,找個良夜,回味經典浪漫!

來重溫經典,先來一個豪華海鮮拼盤。以雙層層架盛載的海鮮拼盤,很classic。上面放了法國時令生蠔,下面有波士頓龍蝦、美國帶子、荷蘭藍青口、西班牙紅蝦和日本皇帝蟹腳。清爽型的生蠔,我通常也不加上檸檬,讓海水鮮味更原始更直接湧到舌尖。帶子、藍青口、紅蝦和蛋腳鮮甜爽活,發揮食材原味,就像剛在海蜓撈上來一樣,沒半點急凍過後的雪味,證明處理用心。經典而大路的菜式,容易有比較有傷害,而Brasserie on the Eighth明顯不怕比較。

下一頁:傳統法式焗田螺、香煎鴨肝、招牌龍蝦湯







第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票!► 立即行動