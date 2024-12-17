米芝蓮一星食府遷銅鑼灣！星級名廚聯手呈現粵菜經典：燕窩釀鳳翼、鮮脆鍋貼明蝦、脆皮雞

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上月底，各大媒體有報導「中環廚魔名人坊結業」，標題不少得重提「開業僅２年已獲米芝蓮1星」，令Foodie界鬧哄哄。不少人，包括我身邊友人也預訂「最後營業日」11月30日的席位，來個「告別式」。

其實，餐廳早已宣布會另覓新址，以新的環境為廚魔名人坊揭開嶄新一頁。只是想不到，未夠半個月，餐廳已於銅鑼灣食通天的11樓重開。上星期，我便與友人來到廚魔名人坊的開幕晚宴，大家已忘記上月的「結業」，全都投入當晚開幕的興奮，吃得滋味喝得盡興！

來到銅鑼灣食通天11樓，看見川菜餐廳川川門外放滿祝賀花牌，便知道沒走錯地方。告知接待處我要到廚魔名人坊，便有員工將我帶穿過川川大廳，來到隱藏於盡頭的「店舖」，整個感覺，好像尋找Speakeasy酒吧一樣。廚魔名人坊遷址銅鑼灣川川之內，大玩「舖中舖」形式格局，而環境卻比以往於中環開揚得多。舖中舖內還設有VIP包廂，充份利用空間。大廳牆上掛上為廚魔名人坊特別繪製的畫作，於畫作當中可以尋找廚魔梁經倫（Alvin Leung）和隱世廚神鄭錦富（富哥）的身影。

與川川利用同一屋簷、同一廚房、同一爐灶，烹調出精緻粵菜，對廚魔名人坊的廚房團隊來說，沒難度。餐廳遷址後，保留招牌菜，亦加入一些新菜式，最重要，名廚的手藝絰持鐵一般的水準。Alvin和富哥都是香港飲食界名人，Alvin於2008年帶領餐廳Bo Innovation成為米芝蓮二星餐廳，後來於2014升為三星，將香港粵菜經典口味以新派方式帶往國際；而富哥入廚超過半個世紀，由他主理的名人坊也是米芝蓮星級餐廳。

沒試過富哥招牌菜——燕窩釀鳳翼，便等如沒來過名人坊。富哥採用了官燕，即金絲燕燕窩。將燕窩和官燕結合在一起，其實一點也簡單。官燕浸過夜，再用高湯煨，再釀進去骨的雞翼當中。雞翼外層炸得剛剛好，皮脆而乾身，充滿雞皮油脂香氣，中間薄薄一層肉也富有鮮香。而官燕細滑，高貴細膩，簡直是為舌尖而設的藝術品。

另一道鍋貼明蝦，蝦肉下的多士也炸得金黃色，入口零油感之餘，更是鬆化可口，沒丁點乾身，口感顯得輕盈。脆口的多士，加上微彈鮮香的明蝦，應該列入香港蝦多士的三甲位置。

這說豉椒炒肚尖，可嘗到師傅選材的嚴謹。挑選豬肚尖的最佳部位，切得薄透，爽嫩得很，味道鮮美，有點像象拔蚌。豉椒下得恰到好處，鹹香不俗，提鮮滋味。還有掌握精準的火喉，並非一味熱氣，將粵菜求鮮的精髓發揮得淋漓盡致。

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