中環米芝蓮星級扒房+亞洲50最佳酒吧第10位！創新燒酎雞尾酒、招牌威靈頓牛柳，回味浪漫經典！

祝大家開工大吉!蛇年健康平安!過完熱熱鬧鬧的農曆新年,又開始要浪浪漫漫,準備二中月的情人節。記得,提早預訂!真人真事,剛過去的平安夜下午,有位男性友人急急發短訊問我那裡有高水準的威靈頓牛柳,我馬上想到香港文華東方酒店的Mandarin Grill & Bar。不過,他問得太遲,扒房當晚經已滿座。老土說句,天天也可以是情人節,想補數,先到酒店The Aubrey喝杯創新雞尾酒,再到扒房歎威靈頓牛柳,長夜多浪漫!

The Aubrey位於香港文華東方的25樓,今年更取得亞洲50最佳酒吧第10位。The Aubrey主打燒酎,當中的燒酎款式應該是全港酒吧之冠。酒吧副經理和酒店酒吧總監為Devender Kumar,他說:「以燒酎作主角的雞尾酒單極具挑戰性,在構思的同時更令人十分期待,因為即使在日本當地,在雞尾酒中運用上燒酎的情況亦不常見。」其實我對燒酎的興趣一般,總覺得只是純酒精,但Devender十分用心講解:「燒酎講求精湛的釀製工藝,能為雞尾酒帶來獨特的風味,在日本,其消耗量甚至超越了清酒和威士忌。」

Devender拿出一瓶瓶包裝精美的燒酎,每瓶也充滿個性,終於令我對燒酎改觀。另外,Devender與調酒師團隊設計出全新的8款「Kaizen」概念雞尾酒,「Kaizen」於日文當中意思為持續改進與進步,在新一年品嚐,很正面。當中還將The Aubrey的舊作提升,包括將Devender於三年前的首創雞尾酒配方以2.0版本重新登場。`另外,亦採用傳統日本材料及烈酒,加入首次於酒吧出現的元素,如「Hakkasu Rock」利口酒、柚子油和檜木苦精酒。喝著喝著,微醮舒服,雞尾酒沒有半點嗆喉,想不到燒酎也可如此溫柔細膩。

推介In Between the Line,Devender創作的The Optimist雞尾酒曾於2015年榮獲百加得傳奇雞尾酒大賽冠軍,而In Between the Line則是其變奏版,以安田芋燒酎混合氈酒,兩者相輔相成,最後加入西班牙的Habanero」辣椒,帶來一絲辛辣刺激。A Day in Yokohama以Louis Eppinger於1890年為橫濱大酒店創作的Million Dollar作靈感,亦是Bamboo雞尾酒的變奏版,特別加入了椰子、接骨木花和牛至,使清爽的雪利酒和甜苦艾酒味道更豐富,又不過於濃烈,令這款低酒精含量的雞尾酒達致完美平衡。Lonely Street是The Aubrey Whisky Sour變奏版,選用宮崎縣的大麥燒酎來炮製雞尾酒,味道醇厚並帶有木桶香氣,比傳統威士忌版本更有個性。

