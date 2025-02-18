米芝蓮法國名廚新店登場！油封矜貴小牛胸腺、招牌法式黃油雞、自家製Paris Brest巴黎泡芙，品味親民路線現代法國菜

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香港的餐飲業在近兩年的確有點沉悶，不過，感覺得到，火熱動感、美麗狂想、躍動的心又回來了。中環擺花街上的期間限定餐廳La Brasserie，終於Pop-up完畢，由米芝蓮星級主廚Franckelie Laloum及餐飲界名人Michael Larkin聯手打造的LALA正式登場。Franckelie，對，便是烹調出米芝蓮指南香港推薦的四大名雞餐廳之一Louise的行政總廚。據說LALA的名字靈感，正是來自他和Michael姓氏的首字母，Laloum和Larkin，聽得出他們對餐廳充滿愛，注入了不少溫馨和輕鬆寫意！

來到LALA，我當然先被氣氛有點像巴黎街角露天茶座的空間，還有入門便看見的酒吧吸引。餐廳酒單由Pawel Mikusek主理，以雞尾酒黃金年代的經典口味作靈感，好像馬天尼和Old Fashioned。LALA開業未到半個月，是晚獨家自創雞尾酒有兩款，正好不會激發我的選擇困難症，先來一杯清爽的Secret Garden。Secret Garden 是馬天尼杯加Shooter杯，如何喝？Pawel說：「隨你喜歡！」青瓜雞尾酒很容易做出藥水味，而馬天尼杯內的青瓜氣味清爽外，更帶瓜果香，倒進Shooter杯內的香檳，微甜不澀，作為首杯雞尾酒，完美。

看著Pawel於開放式吧枱內「表演」，心情也會好起來。什麼怨氣都先忘記吧，人生就是要開心好玩！第二杯是Peaty the Fool，外型有點像奶蓋水果茶，上層的泡沫為松露味。對於什麼都加松露作噱頭，我是有點厭倦。但這杯雞尾酒的松露香十分細膩平衡，添上幽幽煙燻香氣，與酒身平衡出順口溫和的風味。配上鹹香的佐酒小食，一定為微醮加分。不過，是夜胃納要留給六道菜晚餐。

LALA的用餐環境十分寫意，比起bistro又多份格調和精緻。餐廳牆身壁畫由知名藝術家Elsa Jeandedieu執筆所繒，Elsa曾與知名品牌CHANE、Louis Vuitton，以及The Aubrey等團隊合作，精緻的筆觸當中又帶有玩味。坐在那一個角落也好，很快便忘記自己身處繁忙的中環區。

先回顧Franckeilie的履歷，他入廚逾25年，曾於法國米芝蓮三星餐廳Maison Pic、土耳其米芝蓮二星Hotel Mardan Palace Antalya、法國康城米芝蓮三星Hotel Majestic, Restaurant La Villa des Lys、米芝蓮三星La Palme d’Or和巴黎米芝蓮三星Pavllon LEDOYEN等餐廳工作。2011年來到亞洲，曾踏足上海和東京，更於擔任東京The Ritz-Carlton西餐總廚期間帶領旗下餐廳AZURE 45獲得米芝蓮一星。2020年，加入於新加坡經營米芝蓮三星Odette的名廚Julien Royer在香港的Louise餐廳作行政總廚，開業半年即取得米芝蓮一星。

今次打造LALA，是希望令法國菜更加親切。他說：「我們不是在重新定義法國料理，而是透過打造美味佳餚與輕鬆氛圍並存的空間來致敬法國菜，使法式餐飲不再遙不可及，不再是只於特別日子才考慮的菜系，而是變得更平易近人，適合每天享用的體驗。」LALA當中的經典法國料理經過Franckelie演繹，既保留傳統，又增添現代輕盈感。如香蒜蕃茜田雞腿、法式酥皮鴨肉派、法式小龍蝦小牛胸腺酥皮餡餅、安格斯牛柳配火焰貢布黑胡椒醬及炭燒多寶魚配荷蘭醬等。

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