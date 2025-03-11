中環人氣西班牙餐廳翻新重開！Netflix真人騷名廚重溫經典：席前手切西班牙乳豬、日本海膽青口西班牙飯、紅酒燉牛尾鵝肝撻

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喜歡西班牙菜的，應該都認識Catalunya。Catalunya在2013年4月開業後，很快便成為人氣餐廳。還記得Catalunya位於摩理臣山，像間隱藏於西班牙小鎮中的小店，氣氛溫馨。餐廳由世界頂級餐廳「elBulli」團隊帶領，當時將創新的西班牙飲食理念帶到香港，成為飲食界話題，也影響不少後期在香港開業的西班牙餐廳。Catalunya後來搬往中環IFC，轉型為五千呎的La Rambla by Catalunya，符合商場形象，格局高檔奢華，但我還是喜歡小店的輕鬆氣氛。最近，La Rambla翻新後重開，加添藝術氣息，也令餐廳充滿西班牙市集般的寫意，大愛！

餐廳創辨人兼Leading Nation聯合創辦人Gerald Li表示：「Catalunya是我們的第一間餐廳，也是我的熱情之作......所以這次我們決定讓La Rambla 回歸初心，帶來最純粹的西班牙餐飲魅力！」而這次的翻新由文化潮流達人Kevin Poon及行政總廚 Rafa Gil主導，夥拍其長期設計拍檔「Studio Ruei」共同出力。餐廳的藝術收藏更由Kevin親自策劃，分別展出了Szabolcs Bozó、Charlie Roberts及Stickymonger等當代藝術家的作品，將當代藝術與餐飲體驗無縫融合，為空間增添更多層次與個性。另外，兩間私人包廂也同步升級，其中一間適合六人內的小型親密聚會，另一間則可容納最多14位客人，裝潢以大膽鮮明的色彩為設計，是團體飯局的理想場地。

Rafa曾是Catalunya創始團隊的一員，後來在Netflix全球廚藝競賽節目《The Final Table》中嶄露頭角，獲得國際認可。翻新後的空間設計靈感來自西班牙建築大師安東尼·高迪 (Antoni Gaudí)的風格，採用了更鮮明的色彩、設計感十足的西班牙瓷磚，以及傳統西班牙紅磚，營造出既熱情奔放又不失優雅的空間感。Gerald和Rafa希望從食物到氛圍，都能讓客人沉浸於加泰隆尼亞的風味與文化之中，把心目中最理想的西班牙餐廳呈現給大家。

至於標誌性的露台La Terraza亦經過重新設計，與Veuve Clicquot攜手合作，靈感來自巴塞隆拿著名的海灘文化。露台採用了Veuve Clicquot經典的「Solaire」黃色為主色調，配以休閒沙發座位、雞尾酒高檯，以及全新設計的大型高桌，適合三五知己共聚。陽光好的日子，可在這裏悠然度過維多利亞港前的午後時光，品味日落美酒，甚至可以最佳位置欣賞配襯無人機表演和煙花的夜景。

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